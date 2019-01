Zieleń w Warszawie. Mieszkańcy Pragi-Południe, Targówka i Woli zdecydują, gdzie chcą mieć park

Tereny zieleni to nieodłączna część Warszawy i jej mieszkańców. Parki i lasy są atrakcyjną przestrzenią do odpoczynku i rekreacji. Dzięki zrównoważonemu rozwojowi miasta zieleń stanowi już 40 proc. powierzchni stolicy. Z uwagą słuchamy głosu warszawiaków, którzy przedstawiają swoje pomysły na miejsca pełne kwiatów, krzewów i drzew. Dzielą się swoimi opiniami za pomocą internetowych ankiet, a także podczas rozmów prowadzonych na osiedlowych spotkaniach - powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy prowadzi już po raz drugi akcję "Zieleń i... kropka lokalnie".

W jej ramach odbędą się darmowe spacery w sobotę, 20 października (poprowadzą je doświadczeni przewodnicy, zafascynowani miejską fauną i florą):

A także konsultacje społeczne, dzięki którym zostaną zebrane opinie na temat okolicznej zieleni dzielnic. O głos poproszeni są tym razem mieszkańcy Pragi-Południe, Targówka i Woli.

Osoby, którym bliskie są tereny Woli, Targówka bądź Prag-Południe, mogą wziąć udział w internetowej ankiecie. W wirtualnych dokumentach, bez wychodzenia z domu, możemy dokonać oceny okolicznych osiedli, a także wskazać najbardziej atrakcyjne tereny swojej dzielnicy.

Formularze z pytaniami dostępne są tutaj:

Gromadzimy pomysły na tworzenie ogrodów społecznościowych, parków, skwerów i stawianie elementów małej architektury. Zależy nam, by jak najlepiej zagospodarować tereny zieleni. Odnowione miejsca mają spełnić oczekiwania mieszkańców. To niezwykle ważne, by przestrzeń była przystosowana do ich codziennych potrzeb – mówi Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy