Zielone dachy na Bemowie - ESTEIO w harmonii z naturą

Nowe mieszkania na Bemowie - ESTEIO

Szukasz dla siebie nowego mieszkania w spokojnej, cichej i zielonej okolicy, a jednocześnie nie chcesz rezygnować z życia w dużym i prężnie rozwijającym się mieście? W takim przypadku idealnym rozwiązaniem dla Ciebie będzie ESTEIO (https://mota-engil-re.eu/esteio/o-inwestycji/) – nowoczesna inwestycja mieszkaniowa w Warszawie.

Przestronne i rozkładowe mieszkania, pomysłowo zaprojektowana przestrzeń wspólna dla wszystkich mieszkańców, a także świetna lokalizacja to najważniejsze zalety tej inwestycji.

Mieszkania na sprzedaż w Warszawie: nowoczesne budynki

W ramach kameralnej inwestycji ESTEIO powstaną dwa budynki mieszkalne o nowoczesnych bryłach i stylowej, szaro-białej elewacji:

budynek A: od 6 do 9 kondygnacji;

od 6 do 9 kondygnacji; budynek B: 7 kondygnacji.

W sumie na Bemowie, w ramach tej inwestycji powstaną aż 124 mieszkania (w jednym z budynków 68, zaś w drugim 56 lokali).

Wśród nowych mieszkań na Bemowie, dostępne są m.in. lokale dwu- i trzypokojowe o zróżnicowanych metrażach, dochodzących nawet do 70 m2. Oznacza to, że każdy z łatwością znajdzie coś na miarę swoich potrzeb oraz możliwości.



Zielone dachy, garaż podziemny i inne atrakcje

Dodatkową atrakcją, dodającą oryginalności tej inwestycji, są tzw. „zielone dachy”, pokrywające jeden z budynków. W projekcie uwzględniono również zapotrzebowanie na miejsca postojowe w garażu podziemnym, komórki lokatorskie oraz liczne stojaki na rowery dla mieszkańców, którzy na co dzień najchętniej przemieszczają się po mieście swoimi jednośladami.

Wszystkie lokale na parterze wyposażone są w urokliwe ogródki i tarasy, a te na wyższych kondygnacjach posiadają balkony z przeszklonymi balustradami, które podkreślają nowoczesny charakter budynków.

Nowe mieszkania na Bemowie – dla singli, par i rodzin z dziećmi

Nowe mieszkania na Bemowie dostępne w ramach inwestycji ESTEIO to rewelacyjna propozycja dla każdego – nie tylko singli, ale także par, a nawet rodzin z dziećmi. Na osiedlu powstanie teren rekreacyjny, ale na Bemowie znajduje się też największy, dwuhektarowy plac zabaw w Warszawie (przy Forcie Bema). W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, dostępnych jest również dużo terenów zielonych (np. Lasek na Kole, Park Moczydło czy Park Górczewski), które sprzyjają długim spacerom i relaksowi po pracy. Na korzyść zamieszkania w tej dzielnicy przemawia również fakt, że na jej terenie znajduje się Park Leśny Bemowo, który jest integralną częścią zachwycającej Puszczy Kampinoskiej. Tamtejsza przyroda, cisza i malownicze widoki działają jak magnes na spacerowiczów, rowerzystów i osoby, które szukają miejsca do zrelaksowania się z daleka od miejskiego zgiełku.

Dzięki licznym połączeniom autobusowym i tramwajowym dojazd do centrum miasta nie stanowi żadnego problemu. Ponadto już wkrótce, w odległości ok. 1,5 km od osiedla Esteio, umiejscowiona zostanie stacja metra Księcia Janusza, powstająca w ramach rozbudowy odcinka metra linii M2.