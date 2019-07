Zielone igloo za 15 tysięcy złotych. Internauci wyśmiali projekt, więc po cichu usunięto instalację [ZDJĘCIA]

Zielone igloo w Parku „Wiecha” - absurd z Targówka

Zielone igloo skonstruowane w Parku „Wiecha” na Targówku Mieszkaniowym to projekt z budżetu partycypacyjnego na rok 2018. Jego autorkami są Joanna Mroczek i Iwona Wujastyk - tamtejsze radne. Z opisu zgłaszanego projektu dowiadujemy się, że "zielone igloo" to w rzeczywistości wiklinowa altana - latem pokryta liśćmi, dająca cień do zabawy dla dzieci, zimą zaś miała "cieszyć oko swoim nietypowym kształtem". Autorki projektu, jako jego potencjalnych odbiorców określiły dzieci, młodzież oraz rodziny z dziećmi.

Ważne jest też uzasadnienie dla jego realizacji. Wystarczyło przytoczyć argument, że "projekt jest prosty, a jednocześnie bardzo fajny i prosty w realizacji". Jednak najistotniejszym punktem całej układanki jest kwota przeznaczona na realizację projektu. Koszt pomysłu wyceniono na... 15 tysięcy złotych! I tak oto za sprawą 394 głosów "za", Targówek zyskał najprawdopodobniej najdroższy kawałek wikliny, o jakim kiedykolwiek słyszano.