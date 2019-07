Zielony Labirynt, Nieporęt. Odwiedziliśmy cudowne miejsce tuż obok Warszawy. Wspaniała rozrywka i odpoczynek w jednym GOTOWE

Marzyliście jako dzieci o zabawie w odkrywców lub podchody z wielkim polu kukurydzy? W Nieporęcie pod Warszawą postał Zielony Labirynt. To prawie 4 kilometry dobrej zabawy pośród krętych ścieżek z mapą orientacyjną w dłoni. Odwiedziliśmy to miejsce by sprawdzić jak wygląda i co oferuje. Dalsza część artykułu poniżej.

Pośród pola kukurydzy w Nieporęcie powstała niezwykła letnia atrakcja dla małych i dużych odkrywców. Mirosław Zieliński stworzył już kolejny raz Zielony Labirynt. Co to takiego? To prawie 4 kilometry wytyczonych ścieżek pośród rosnących roślin, gdzie trzeba odnaleźć drogę do wyjścia. Zielony Labirynt. By poczuć się jak dziecko Zielony Labirynt powstał z dziecięcych marzeń. Myśl o jego utworzeniu dojrzewała powoli aż wreszcie udało się ją zrealizować. Jak byliśmy mali mieszkaliśmy na wsi i uwielbialiśmy chodzić w rosnącym zbożu i tam błądzić. Ten pomysł kiełkował przez dorosłe życie. Teraz udało nam się spełnić dziecięce marzenia. Widzieliśmy za granicą podobne labirynty i stwierdziliśmy, że możemy ten pomysł przenieść do nas - mówi Mirosław Zieliński z Zielonego Labiryntu. Zielony Labirynt powstał na rodzinnym polu w Nieporęcie. Aby możliwe było utworzenie ciekawych ścieżek pośród których odbywa się zabawa, powstał szczegółowy plan geodezyjny. - Geodeta wyznaczył punkty geodezyjne. W naszym labiryncie mamy ich 594. Naszym zadaniem było ich połączenie i wycięcie według planu ścieżek. Ścieżki wycinaliśmy ręcznie i zajęło nam do w sumie 3 dni. Dzięki temu powstała trasa, którą każdy może pokonać z mapą w dłoni - opowiada Mirosław Zieliński. Z mapą po przygodę Każdy, kto chce przejść labirynt otrzymuje mapę z precyzyjnie wytyczonymi korytarzami. Na planie zaznaczone są punkty orientacyjne. Są one zarazem ścieżką edukacyjną. Na 6 tablicach znajdują się ciekawostki dotyczące kukurydzy np. tego ile jest odmian, skąd pochodzi, jak wygląda uprawa czy teorii pozaziemskiego jej pochodzenia. Pośród ukryte jest 11 pieczątek ze zwierzętami, które należy w trakcie zabawy zebrać na mapie.

Przejście 4-kilometrowego labiryntu zajmuje od około 1,5 do 2 godzin. Na zielonym terenie znajduje się też przestrzeń do piknikowania, gdzie możecie posiedzieć na leżakach lub rozłożyć kocyk i leniuchować. Na dzieci czekają bezpieczne łuki, proce i ogromna piaskownica. Zielony Labirynt. Informator Zielony Labirynt znajduje się w Nieporęcie, przy ul. Jana Kazimierza 219 i czynny jest od godz. 10 do 20. Dojedziecie tam komunikacją miejską liniami 705 i 735 (przystanek Lipy). Ceny biletów: bilet normalny - 25 zł

bilet ulgowy - 20 zł

bilet rodzinny 2+2 (dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci) - 60 zł

bilet rodzinny 2+1 - 50

bilet rodzinny1+2 - 55 zł Bilet jest bez limitu czasowego.