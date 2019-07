Zielony Plac Bankowy. Tak mogłaby wyglądać stała strefa relaksu, ale ratusz odrzucił ten pomysł

Zielony Plac Bankowy, Warszawa

"Zielony Plac Bankowy" to nazwa projektu, który radny Grzegorz Walkiewicz złożył dwa lata temu do budżetu partycypacyjnego. - Wówczas projekt został zweryfikowany negatywnie. Niedługo później jednak Zarząd Zieleni Warszawskiej zamówił projekt kompleksowego zazielenienia Placu Bankowego oraz całej ulicy Marszałkowskiej. Powstało opracowanie firmy RS Architektura Krajobrazu (projektanci sprawdzeni przy okazji Zielona Świętokrzyska) - przypomniał kilka dni temu radny. O tym projekcie pisaliśmy także w tym artykule. Koncepcja została wyceniona na 35 mln zł.

W zamian prototyp za milion złotych

Gotowy projekt wraz z wyceną trafił do szuflady. - Niemniej powoływał się na niego Rafał Trzaskowski w trakcie kampanii wyborczej. Niestety zamiast realizować gotowy projekt sprzed roku, ratusz zainwestował blisko 1 mln zł w budowę tzw. "strefy relaksu". Podobno działania ratusza odbywają się w ramach procesu prototypownia przestrzeni publicznej Placu Bankowego. Tylko po co prototypować coś co rok temu zostało już zaprojektowane?! - mówi Grzegorz Walkiewicz.