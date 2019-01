"Zimna Wojna" nominowana do Oscara! Znów mamy szansę na prestiżową statuetkę [ZDJĘCIA]

"Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego opowiada historię trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie umieją żyć bez siebie, ale równocześnie nie potrafią być razem. Głównymi bohaterami filmu są Zula i Wiktor. Młoda dziewczyna szukająca szczęścia w powstającym zespole Mazurek (bliskim polskiemu Mazowszu) i dojrzały mężczyzna, pianista, jej instruktor. "Zimna wojna" oparta jest na polskiej muzyce ludowej, z jazzem i piosenkami paryskich barów minionego wieku w tle. Akcja melodramatu dzieje się w latach 50. i 60. XX wieku m.in. w Polsce, Berlinie, Jugosławii i Paryżu.

- Chciałem skupić się na świecie, który poznałem przez moich rodziców i w którym sam żyłem - wyznał reżyser filmu, Paweł Pawlikowski. - To, co okazjonalnie dzieli tę parę, to nie tylko wpływ świata zewnętrznego. Te postaci są po prostu trudne - zdradził.