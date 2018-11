Zimowy Narodowy 2018. Łyżwy, curling i górka lodowa. Zimowe szaleństwo na stadionie. W tym roku także sporo nowości [ZDJĘCIA]

Zimowy Narodowy 2018: atrakcje

Po raz szósty Stadion Narodowy zamienia się w wielkie zimowe miasteczko. Do tej pory Zimowy Narodowy odwiedziło 2,2 miliona osób. To największe tego typu wydarzenie, które w dodatku organizowane jest w centrum Warszawy. W sobotę 24 listopada otwarto wszystkie atrakcje Zimowego Narodowego. Możemy skorzystać z:

trzech lodowisk,

górki lodowej,

bumper cars,

curlingu

karuzeli (dla dzieci)

zimowego miasteczka z kawą, grzanym winem i jedzeniem.

- W tym sezonie na Zimowy Narodowy wróciły sprawdzone atrakcje, będą też nowości, jak „Fitness na łyżwach z MultiSport”, czy magiczna karuzela dla najmłodszych. Po raz pierwszy będziemy również liczyli spalane kalorie - mówi Katarzyna Ziemska z Testa Communications, organizator Zimowego Narodowego.

Fitness organizowany jest we wtorki i czwartki w godzinach 19:30-20:45. Jeśli chodzi o spalane kalorie, to przy lodowisku ustawiono specjalny ekran, na którym na bieżąco wyświetlane są wyniki (liczba kalorii) oraz przeliczenie na liczbę spalonych pączków. Organizatorzy zapowiadają, że na koniec sezonu zrobią wielkie podsumowanie tej akcji.

Aspekt zdrowotny Zimowego Narodowego wspiera Multisport, który na stadionie otworzył swoją strefę. W środku można za darmo sprawdzić stan swojego organizmu. Specjalne urządzenia wskażą nasze wady postawy, a dietetycy - na podstawie badań - sprawdzą, czy powinniśmy zwiększyć liczbę treningów. W namiocie wytyczono również strefę dla dzieci, w której najmłodsi poprzez zabawę biorą udział w teście sprawnościowym. Dorośli swoich sił mogą spróbować w grze w technologii VR do której potrzebna jest siła naszych mięśni.

Tradycyjnie na Zimowym Narodowym możemy jeździć na łyżwach, a w piątki i soboty potańczyć na lodowym disco. Polska Federacja Klubów Curlingowych pilnuje również dwóch torów, na których możemy zagrać w niezbyt znaną, ale bardzo wciągającą grę - curling. Tor jest co prawda o połowę krótszy od olimpijskiego, ale dla amatorów jest to wystarczająca odległość. Co ważne, na miejscu są instruktorzy, którzy pierwsze pół godziny poświęcają, aby nauczyć nas poprawnej gry w "czajniki" jak niektórzy mówią na curling. Skorzystać można również z 12-metrowej lodowej górki - zjeżdżamy z niej na specjalnych kółkach, bumper carsów, czyli zderzających się samochodzików oraz karuzeli dla dzieci.

Zimowy Narodowy potrwa do 19 lutego 2019 roku.

Zimowy Narodowy 2018: bilety, cennik

Na Zimowy Narodowy wchodzimy poprzez główną recepcję ulokowaną w pobliżu wejścia nr 2 (przy Rondzie Waszyngtona). Stamtąd zjeżdżamy na poziom -2. Ile kosztuje Zimowy Narodowy?

lodowisko A 14 zł (w tygodniu) / 16 zł (w weekend)

lodowisko B 16 zł / 18 zł

curling 27 zł

górka lodowa 5 zł (1 zjazd) / 10 zł (2 zjazdy) / 14 zł (3 zjazdy) / 44 zł (10 zjazdów)

fitness na łyżwach 18 zł

bumper cars 10 zł

Na lodowisko i curling obowiązują również bilety ulgowe. Szczegóły TUTAJ.

Zimowy Narodowy jest czynny przez cały tydzień. Od poniedziałku do piątku z atrakcji możemy korzystać w godzinach 16 - 22:30, a w weekendy 10-23:30.

