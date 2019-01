Zimowy Narodowy 2018/2019. BILETY, godziny otwarcia, atrakcje, lodowisko, parkingi [INFORMATOR]

Zimowy Narodowy 2018/2019 - otwarcie sezonu

Już 24 listopada płyta PGE Narodowego po raz szósty zamieni się w Zimowe Miasteczko. Powrócą lodowiska, górka lodowa, bumper cars i curling. Na najmłodszych czekają „Poranki dla dzieci”, czyli nauka na łyżwach w formie zabawy, z kolei na starszych imprezy „Disco lodowisko” z najlepszymi DJ-ami. Jedną z tegorocznych nowości będą zajęcia fitness na łyżwach. Również 24 listopada, na parkingu podziemnym PGE Narodowego, wystartuje Skatepark Zimowego Narodowego. Zimowy Narodowy potrwa od 24 listopada 2018 do 19 lutego 2019 roku.

Odwiedziliśmy Zimowy Narodowy. Zobacz, jak wygląda w tym roku Zimowy Narodowy 2018. Łyżwy, curling i górka lodowa. Zimowe szaleństwo na stadionie

Zimowy Narodowy 2018/2019 - atrakcje, nowości

W tym roku na Zimowy Narodowy powrócą sprawdzone atrakcje, pojawią się również nowości. Do dyspozycji gości będą 3 lodowiska, w tym jedno połączone ze strefą dziecięcą, gdzie w sobotnie i niedzielne poranki będą prowadzone „Poranki dla dzieci”, czyli nauka jazdy na łyżwach połączona z zabawą. Wrócą też bumper cars i 12-metrowa górka lodowa oraz pojawią się dwa tory do curlingu. W sobotnie i niedzielne wieczory Zimowy Narodowy zaprosi imprezowiczów na Disco Lodowisko – czyli szaloną jazdę na łyżwach do muzyki granej przez najlepszych DJ-ów.

- Atrakcją, która od kilku edycji podbija serca gości Zimowego Narodowego, jest curling. W tym roku przygotowaliśmy aż 2 tory, na których będzie można „puścić kamień”. To idealny sposób na spędzenie aktywnego czasu z rodziną i przyjaciółmi. Zadbaliśmy również o nowości. Jedną z nich będzie fitness na łyżwach, czyli dedykowane zajęcia podczas których goście będą mogli aktywnie spędzić czas, nabrać kondycji, a przede wszystkim spalić mnóstwo kalorii – mówi Katarzyna Ziemska, CEO Testa Communications, organizator Zimowego Narodowego.

Zobacz też:

Zimowy Narodowy 2018/2019 - BILETY, CENY

CENNIK znajdziecie tutaj.

Na miejscu będzie można skorzystać z:

3 lodowisk,

12-metrowej górki lodowej,

torów do curlingu,

bumper cars,

skate parku,

Zimowego Miasteczka (strefa gastronomiczna).

Zimowy Narodowy 2018/2019 - PARKINGI

Zimowy Narodowy posiada do dyspozycji gości dwa parkingi. Wewnętrzny: wjazd bramą nr 6 od Wybrzeża Szczecińskiego. Zewnętrzny: zlokalizowany jest na Błoniach PGE Narodowego

Za parking wewnętrzny (podziemny) zapłacimy: Samochód osobowy - 15 zł

Za parking zewnętrzny zapłacimy: Samochód osobowy - 10 zł, Bus - 20 zł, Autokar - 40 zł.

Zimowy Narodowy 2018/2019 - GODZINY OTWARCIA

Zimowy Narodowy działa od 24 listopada do początku 19 lutego 2019.

W tygodniu działa w godzinach popołudniowych, aż do 22:30.

W piątek możemy tutaj pojeździć od popołudnia aż do 00:15. W weekend pobawimy się tutaj od rana (godz. 10) do wieczora (godz. 23:30). Szczegółowe godziny otwarcia poszczególnych atrakcji znajdziecie tutaj.

Zimowy Narodowy 2018/2019 - DOJAZD

Przystanek Rondo Waszyngtona, linie: 102, 111, 117, 123, 138, 146, 147, 158, 166, 507, 509, 517, 521, N02, N22, N24, N72

Przystanek Rondo Waszyngtona, linie: 7, 9, 22, 24, 25

Stacja Warszawa-Stadion, pociągi SKM i Kolei Mazowieckich

Stacja metra - Warszawa-Stadion

ZIMOWY NARODOWY - MAPA, dojazd

A tak było rok temu: