Zimowy Narodowy 2018/2019. Kolejny sezon wystartował. Znamy tegoroczne atrakcje

Zimowy Narodowy 2018/2019. Początek sezonu

24 listopada płyta PGE Narodowego po raz szósty zamienił się w Zimowe Miasteczko. Powróciły lodowiska, górka lodowa, bumper cars i curling. Na najmłodszych czekają „Poranki dla dzieci”, czyli nauka na łyżwach w formie zabawy, z kolei na starszych imprezy „Disco lodowisko” z najlepszymi DJ-ami. Jedną z tegorocznych nowości są zajęcia fitness na łyżwach. Również 24 listopada, na parkingu podziemnym PGE Narodowego, wystartował Skatepark Zimowego Narodowego. Zimowy Narodowy potrwa od 24 listopada 2018 do 19 lutego 2019 roku.

Zimowy Narodowy 2018/2019 - atrakcje, nowości

W tym roku na Zimowy Narodowy znane z poprzednich sezonów atrakcje, pojawią się również nowości. Do dyspozycji gości oddane zostały 3 lodowiska, w tym jedno połączone ze strefą dziecięcą, gdzie w sobotnie i niedzielne poranki będą prowadzone „Poranki dla dzieci”, czyli nauka jazdy na łyżwach połączona z zabawą. Wróciły też bumper cars i 12-metrowa górka lodowa oraz dwa tory do curlingu. W sobotnie i niedzielne wieczory Zimowy Narodowy zaprosi imprezowiczów na Disco Lodowisko – czyli szaloną jazdę na łyżwach do muzyki granej przez najlepszych DJ-ów.