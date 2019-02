Zimowy Narodowy zostaje na dłużej! Z atrakcji na stadionie można korzystać do 3 marca

Zimowy Narodowy do 3 marca

Zimowy Narodowy zostaje z warszawiakami dwa tygodnie dłużej, czyli do 3 marca. Początkowo zamknięcie planowano bowiem na 19 lutego. Ta data została jednak zmieniona. To bardzo dobra wiadomość dla fanów zimowego szaleństwa, szczególnie, że w tym sezonie dostępne są nowe atrakcje, m.in. 3 lodowiska, w tym jedno połączone ze strefą dziecięcą, bumper cars i 12-metrowa górka lodowa oraz dwa tory do curlingu. Więcej o Zimowym Narodowym przeczytasz TUTAJ.

Ferie 2019 na Zimowym Narodowym

Zimowy Narodowy to jedno z najlepszych miejsc w stolicy, gdzie warszawiacy mają do wyboru wiele zimowych atrakcji w jednym miejscu. W czasie ferii Zimowy Narodowy otwarty jest od godz. 9:00 do 23:30. Codziennie, aż do 10 lutego na stadionie odbywają się ,,Poranki dla dzieci" oraz Disco Lodowisko z 4FUN.TV. Dodatkowo

fani jazdy na deskorolkach, rolkach, wrotkach, hulajnogach i longboardach mogą korzystać ze Skateparku na poziomie -4.

Odwiedziliśmy Zimowy Narodowy. Zobacz, jak wygląda w tym roku Zimowy Narodowy 2018. Łyżwy, curling i górka lodowa. Zimowe szaleństwo na stadionie

Zobacz też: