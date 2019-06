Zintegrowany System Kwalifikacji – rozwiązanie dla rynku pracy w Warszawie i regionie

Zintegrowany System Kwalifikacji jest swego rodzaju mechanizmem umożliwiającym potwierdzanie umiejętności nabywanych przez całe życie, czyli tych, dzięki którym można odnieść sukces zawodowy. ZSK więc nie tylko stwarza nowe możliwości rozwoju, ale także jest idealną odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Działający już w ponad 150 krajach system jest także dobrą alternatywą dla Polaków w kontekście zmiany kompetencji i kierunku zawodowego. Nie musimy kończyć wyższych uczelni, aby podjąć pracę w zawodzie, w którym mamy już doświadczenie. Przystąpienie do walidacji i uzyskanie certyfikatu z danej kwalifikacji to dobre rozwiązanie, a korzyści płynące z otrzymania certyfikatu lub dyplomu pozwolą rozwinąć skrzydła pracownikowi, nie tylko w Polsce, ale też za granicą.

Co ważne, przekrój kwalifikacji, który pojawia się w systemie, jest bardzo rozległy. W ZSK mogą się znaleźć także kwalifikacje, które dotyczą obszarów istotnych z punktu widzenia regionów – w tym Warszawy i całego województwa mazowieckiego. – _Województwo mazowieckie jest jednym z najbardziej rozwijających się gospodarczo regionów w Polsce. Region Mazowsza ma bardzo rozwinięte potrzeby w kontekście pozyskiwania pracowników w wielu branżach – od biznesu, przez przemysł, aż do innowacji i start-upów. Aby region mógł się dynamicznie rozwijać, potrzebna jest otwartość na te wymogi rynku. Zintegrowany System Kwalifikacji wychodzi naprzeciw potrzebom regionu – w skali mikro i makro. Wspieramy kwalifikacje, które wywodzą się z potrzeb rynkowych. W systemie znajdują się np. kwalifikacje związane z nowymi technologiami, jak choćby „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D”, czy z opieką nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi _– mówi Agnieszka Orzechowska, Doradczyni Regionalna ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Jak zaznacza Agnieszka Orzechowska, w każdym z województw aktywnie działają doradcy regionalni, których zadaniem jest upowszechnianie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na gruncie lokalnym.

– Naszym zadaniem jest kooperacja z pracodawcami, organizacjami branżowymi oraz administracją publiczną. Jako doradczyni regionalna udzielam maksymalnie dużo informacji na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, sposobu jego działania, a także kroków, jakie należy podjąć, by zaangażować się w jego rozbudowę. Co istotne, prace nad naszym systemem odbywają się zarówno na poziomie centralnym przy wsparciu ministerstw, jak i lokalnym – dodaje Orzechowska.

Jak to działa?

Zintegrowany System Kwalifikacji gromadzi, opisuje i porządkuje informacje na temat kwalifikacji, które możemy uzyskać w dowolny sposób. Każda kwalifikacja (np. tworzenie witryn internetowych, pilotowanie imprez turystycznych, programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D czy montowanie stolarki budowlanej), czyli zespół wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, jest dokładnie opisana – wskazane jest, co należy wiedzieć i umieć oraz jaki zasób kompetencji społecznych posiadać, ażeby uzyskać formalne jej potwierdzenie i otrzymać certyfikat. Do każdej kwalifikacji przyporządkowany jest także poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, dzięki czemu można porównać je z kwalifikacjami nadawanymi w innych krajach. Kwalifikacje uzyskiwane w Polsce mają szansę stać się rozpoznawalne w Europie, dzięki czemu łatwiej będzie znaleźć pracę za granicą lub udowodnić kompetencje swojej kadry przed zagranicznym kontrahentem.

– Istotne jest, by potencjalni pracownicy, także z Mazowsza, potwierdzali swoje kwalifikacje. Certyfikat z numerem Polskiej Ramy Kwalifikacji to klarowna informacja na temat kompetencji kandydata. Ten fakt wpływa pozytywnie na skrócenie czasu oraz trafność rekrutacji. Jest także swoistym drogowskazem dla samego kandydata, który w ten sposób może sprecyzować, czego już się nauczył, a co nadal pozostaje do dopracowania. ZSK pełni zatem także funkcję systemowego doradcy zawodowego – mówi Piotr Ciepliński, Doradca regionalny ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Bezbłędna rekrutacja i kompetentny zespół

Umiejętność zbudowania zespołu profesjonalnych i kompetentnych pracowników to dziś ważny atut przedsiębiorstwa, który nierzadko wpływa na konkurencyjność firmy i jej sukcesy. W zdobywaniu dodatkowych umiejętności i potwierdzaniu ich odpowiednimi dokumentami może pomóc ZSK. Dzięki precyzyjnemu opisowi kwalifikacji w systemie dla pracodawcy staje się jasne, jakie umiejętności posiada pracownik mogący pochwalić się daną kwalifikacją, czego można od niego oczekiwać i co wniesie do firmy. Pozwala to na ograniczenie błędów podczas rekrutacji, a także jej przyspieszenie. Efekt: pracodawca szybko i precyzyjnie kompletuje dobrze dobrany, kompetentny zespół o wiarygodnych kwalifikacjach. Ma to bezpośredni wpływ na skuteczną realizację zadań w firmie, a co za tym idzie − konkurencyjność na rynku.

Maksymalizacja możliwości i aktywizacja zawodowa?

Korzyści, jakie niesie za sobą Zintegrowany System Kwalifikacji dla potencjalnego pracownika, mogą być rozpatrywane na różnych płaszczyznach: zawodowej, społecznej oraz psychologicznej. Po pierwsze, po potwierdzeniu formalnie swoich umiejętności, stajemy się bardziej pożądanym pracownikiem. Certyfikat możemy traktować jako atut podczas rekrutacji, ponieważ pracodawca może być pewien naszych kompetencji. – Niektóre zawody zanikają, a z drugiej strony jest wiele specjalistycznych stanowisk, na których wciąż bardzo brakuje pracowników. Rynek pracy jest bardzo mobilny. Ważne, by wpatrywać się w jego potrzeby i odpowiadać na nie szybko i efektywnie. ZSK jest właśnie taką odpowiedzią – komentuje Piotr Ciepliński.

Wspieraj system i rynek!

Za prace dotyczące rozwoju ZSK odpowiedzialny jest Instytut Badań Edukacyjnych. Na co dzień współpracuje on z partnerami społecznymi, a także grupami środowiskowymi, tak aby rozmowy i konsultacje miały istotny wpływ na kształt i renomę certyfikacji ZSK.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie:

https://www.kwalifikacje.edu.pl

Zintegrowany System Kwalifikacji umożliwi firmom bardziej efektywne reagowanie na sytuację na rynku pracy



Zintegrowany System Kwalifikacji zawiera dokładnie opisane kwalifikacje, którymi posługują się osoby wykonujący dany zawód. Piotr Ciepliński, doradca regionalny ds. ZSK wyjaśnia, jakie korzyści może to przynieść przedsiębiorcom i jak wpływa na rozwój biznesu w Warszawie i na Mazowszu.

Jakie korzyści niesie za sobą Zintegrowany System Kwalifikacji z perspektywy pracodawcy?

Zintegrowany System Kwalifikacji zawiera dokładne opisy kwalifikacji, którymi posługują się osoby wykonujące konkretne czynności zawodowe. Dzięki takiej standaryzacji obu stronom łatwiej dojść do porozumienia – pracodawca może dokładnie określić to, jakiego pracownika potrzebuje, a pracownik wie, jakie warunki musi spełnić. ZSK upraszcza, standaryzuje i daje poczucie bezpieczeństwa, że firma znajdzie pracownika, który swoją wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi najlepiej pasuje do danego stanowiska.

Ile kwalifikacji zostało do tej pory opisanych w systemie?

Mamy w tej chwili w systemie 9689 kwalifikacji, w tym: 9013 ze szkolnictwa wyższego, 603 z systemu ośiwaty,48 rynkowych oraz rynkowych w rzemiośle (czyli kwalifikacji potwierdzonych dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po przeprowadzeniu egzaminów w zawodach), a w procesie włączania jest kolejnych 257 kwalifikacji. W systemie funkcjonują bardzo różnorodne kwalifikacje, takie jak na przykład „montowanie stolarki budowlanej” oraz „wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia”, a więc jest to bardzo duże spektrum. Jeśli chodzi o kwalifikacje, na które zostały już wydane certyfikaty, to jest ich w tej chwili 29, z tego 11 rynkowych i 18 rynkowych w rzemiośle.

Jak Zintegrowany System Kwalifikacji może wpłynąć na rozwój biznesu w regionie?

Jednym z naszych celów, jako doradców regionalnych jest działalność właśnie w sektorze przedsiębiorców. Koncentrujemy się na aktywizacji biznesu, po to by przedsiębiorstwa włączały się w ZSK. Ich aktywność może polegać na opisywaniu i włączaniu do systemu nowych kwalifikacji i konsultowaniu tych, które zgłaszane są przez inne podmioty, przeprowadzaniu walidacji i certyfikacji lub uczestnictwie w tworzeniu sektorowych ram kwalifikacji dla branży. Dzięki temu mogą dokonywać standaryzacji kwalifikacji potrzebnych w swojej dziedzinie, mogą odpowiadać na zmiany rynkowe, trafniej dobierać i szkolić kadry. Prowadzi to do podniesienia jakości danej branży.

Czy rozwój ZSK może przynieść korzyści także instytucjom edukacyjnym?

Jedną z naszych ofert skierowanych do firm zainteresowanych systemem jest właśnie oferta dla instytucji edukacyjnych. Informujemy, na czym polega Zintegrowany System Kwalifikacji, jakie są jego założenia i jak może skorzystać na nim system edukacji. Środowiska edukacyjne pozyskują w ten sposób wiedzę, dzięki której mogą na przykłąd bardziej elastycznie podejść do programów nauczania. Instytucje edukacyjne mogą również informować uczniów i studentów, że taki system jak ZSK istnieje i przygotowywać do tego, by z niego korzystać. Obecnie w systemie edukacji następują duże zmiany – dziś nawet 50 proc. osób nie pracuje w swoich wyuczonych zawodach. Pojawia się więc konieczność zdobywania nowych kwalifikacji. Zatem dobrze by było, żeby system edukacji informował, że coś takiego jak ZSK istnieje i jak można z niego korzystać. W odpowiedzi na to Instytut Badań Edukacyjnych oferuje szkołom ponadpodstawowym bezpłatne seminaria dla nauczycieli oraz lekcje pokazowe dla uczniów na temat ZSK. Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z nami w celu ich realizacji. Co więcej, planowane są już kierunki studiów związane z naszym systemem, a mianowicie studia podyplomowe z zakresu walidacji, czyli procesu potwierdzania kwalifikacji.

Jakie działania prowadzą doradcy regionalni ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na Mazowszu?

Naszą główną misją jest upowszechnianie wiedzy o ZSK. Jesteśmy dostępni we wszystkich szesnastu województwach dla tych, którzy chcą uzyskać więcej informacji na temat systemu. Głównym działaniem doradców jest prowadzenie seminariów informacyjnych dla różnych grup interesariuszy – urzędów pracy, szkół czy biznesu. Muszę powiedzieć, że dotychczasowe wyniki napawają nas dumą. Od września 2018 r. przeprowadziliśmy w całej Polsce 176 seminariów – więcej niż początkowo zakładaliśmy – i prawie dwa tysiące (2 000) indywidualnych spotkań z interesariuszami. Koncentrujemy się na tym, żeby jak najbardziej aktywizować środowisko biznesowe do włączania się w ten system – w tej chwili to już 30 proc. interesariuszy – po to, żeby jak najbardziej elastycznie odpowiadać na zmieniający się rynek pracy. Mamy podpisanych 85 partnerstw z firmami, z którymi współpracujemy w dłuższej perspektywie. Wśród nich są firmy, które pomagają nam w propagowaniu założeń systemu i organizowaniu seminariów.

Na jakiego rodzaju wsparcie ze strony doradców regionalnych mogą liczyć pracownicy urzędów pracy i doradcy zawodowi?

Na seminariach, w ramach których spotykamy się z pracownikami urzędów pracy – doradcami zawodowymi i konsultantami – przekazujemy informacje, na temat tego, na czym polega Zintegrowany System Kwalifikacji. Dzięki temu doradcy zawodowi mogą później udzielić osobom poszukującym pracy wszystkich niezbędnych informacji na temat potwierdzania swoich kwalifikacji.

Więcej informacji na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na stronie www.kwalifikacje.gov.pl

Zintegrowany System Kwalifikacji pozwoli formalnie potwierdzić umiejętności pracownika. Również te zdobyte poza szkołą



Zintegrowany System Kwalifikacji umożliwia każdemu z nas potwierdzenie swojej wiedzy i umiejętności, nawet jeśli zdobywane były poza szkołą. Skorzystać mogą na tym uczniowie, pracownicy czy osoby poszukujące pracy. Agnieszka Orzechowska, doradczyni regionalna ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wyjaśnia, czym jest ZSK i w jaki sposób może pomóc odnaleźć się na rynku pracy.

Czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji?

ZSK to system, który zbiera, opisuje i porządkuje wszelkie kwalifikacje, które można otrzymać na drodze edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej. Został wprowadzony w Polsce ustawą w grudniu 2015 r. i jest wyrazem realizacji polityki uczenia się przez całe życie. ZSK zbiera kwalifikacje nadawane w ramach systemu oświaty i szkolnictwa wyższego (tzw. kwalifikacje pełne), na zasadach określonych w odrębnych przepisach (kwalifikacje cząstkowe uregulowane) oraz na zasadach swobody działalności gospodarczej (kwalifikacje cząstkowe rynkowe) w jednym rejestrze, do którego dostęp ma każdy z nas – zarówno instytucje edukujące i szkolące, jak również osoby uczące się, pracownicy i pracodawcy. Można tam zajrzeć, sprawdzić jakie są kwalifikacje, jakie stoją za nimi efekty uczenia się, a także w jaki sposób te kwalifikacje można zdobyć, potwierdzić, a następnie udokumentować na rynku pracy.

Jakie korzyści może przynieść pracownikom Zintegrowany System Kwalifikacji?

ZSK nazywa, porządkuje i w bardzo precyzyjny sposób opisuje to, jaką wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne ma pracownik posiadający daną kwalifikację. Oznacza to, że osoba ta została sprawdzona przez niezależną instytucję – zgodnie z konkretnymi wytycznymi, co do tego, jak ten egzamin przeprowadzić – i otrzymała certyfikat na podstawie niezależnej procedury, nazywanej walidacją. Chodzi o sprawdzenie, czy osoba chcąca potwierdzić daną kwalifikację, posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które w tym konkretnym przypadku są wymagane. Instytucje wydające certyfikaty mają do tego uprawnienia nadane przez organy publiczne. W ten sposób zapewniana jest jakość danej kwalifikacji – wiadomo, że uzyskany certyfikat potwierdza rzeczywiście, że pracownik nabył konkretną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, zdał egzamin, a jego kwalifikacje zostały potwierdzone przez wyznaczone instytucje, czyli można je udowodnić. Jest to również korzyść dla osoby podchodzącej do walidacji, ponieważ zanim przystąpi do egzaminu, zna już wytyczne i wymagania. W razie uzyskania złego wyniku lub wątpliwości, co do procesu przeprowadzania walidacji, daje to możliwości odwołania się oraz informacje, jak można podejść do niego po raz kolejny. Można porównać to do egzaminu na prawo jazdy – wiemy, jak się do niego przygotować, jak ten egzamin wygląda, co może się wydarzyć, a jeśli go nie zdamy, jakie są procedury kolejnego podejścia. Prawo jazdy jest właśnie przykładem kwalifikacji cząstkowej uregulowanej. Pozostałe kwalifikacje też mogą funkcjonować właśnie na takiej zasadzie.

Czy ZSK może mieć znaczenie również dla osób pracujących za granicą?

Systemy podobne do ZSK działają już w innych krajach, co sprawia, że kwalifikacje mogą stać się międzynarodowo porównywalne. Kwalifikacje umieszczone w zagranicznych systemach kwalifikacji można w łatwy sposób odnieść do analogicznych znajdujących się w polskim ZSK, porównać efekty uczenia się i zobaczyć, czy dany pracownik z certyfikatem otrzymanym w innym kraju, odpowiada wymaganiom pracodawcy. I odwrotnie – osoba, która spędziła kilkanaście lat za granicą, potwierdziła tam kwalifikacje i chce przenieść się do innego kraju czy też wrócić do Polski, może posiadany certyfikat okazać i w ten sposób udowodnić, że konkretne kwalifikacje rzeczywiście posiada. Umożliwia to pracownikowi mobilność i sprawia, że nie jesteśmy przywiązani do jednego systemu kształcenia czy do jednej instytucji, w której zdobyliśmy kwalifikacje.

Jak ZSK aktywizuje osoby, które do tej pory były poza rynkiem pracy?

ZSK zbiera kwalifikacje uzyskiwane w toku edukacji formalnej, czyli w szkołach i na uczelniach, ale także te zdobywane samodzielnie – poprzez udział w kursach i szkoleniach, wykonywanie jakiejś pracy czy na przykład przez internet. Stwarza to możliwości dla osób, które wypadły z systemu edukacji, bo na przykład z jakiegoś powodu nie mogły zakończyć edukacji formalnej, ale pracowały, przyuczały się do wykonywania danych czynności i kiedy już mają tę świadomość, że uzyskały niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, mogą podejść do walidacji i potwierdzić swoje kwalifikacje. Ma to ogromne znaczenie np. dla młodzieży, która nie kontynuuje nauki. Współpracujemy z urzędami i innymi instytucjami rynku pracy, wspierając doradców zawodowych, którzy identyfikują umiejętności osób poszukujących pracy oraz luki kompetencyjne, które powinni uzupełnić. Dzięki ZSK doradca może podpowiedzieć osobom, posiadającym jakąś umiejętność zdobytą w toku edukacji nieformalnej, że mogą swoje kwalifikacje potwierdzić, ponieważ są one opisane w systemie. Dzięki temu wartość pracownika na rynku pracy wzrasta.

Czy ZSK może mieć znaczenie także dla osób niepełnosprawnych, które starają się wejść na rynek pracy?

Zintegrowany System Kwalifikacji może przynieść duże korzyści osobom, które nie mogą kształcić się w tradycyjnym systemie edukacji z powodów zdrowotnych, np. właśnie niepełnosprawnym, również intelektualnie, dla których szkolnictwo zawodowe nie ma oferty dostosowanej do rynku pracy. ZSK może być dla nich szansą, ponieważ mogą nauczyć się jednej konkretnej czynności, potwierdzić kwalifikacje i dzięki temu odnaleźć się na rynku pracy.

Czy walidacja jest płatna?

Tak. Osoba, która podchodzi do certyfikacji, musi sama pokryć koszty walidacji. Ewentualnie, jeśli jest to w interesie pracodawcy, wtedy istnieje możliwość, żeby to on opłacił certyfikację pracownika. Jest to typowy proces uwolniony rynkowo. Ceny certyfikacji zależą od konkretnej kwalifikacji i tego, jak cały proces walidacji będzie wyglądał, np. czy koniecznie będzie zapewnienie specjalnych warunków i materiałów.

Więcej informacji na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na stronie www.kwalifikacje.gov.pl