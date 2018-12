Zlikwidują lotnisko na Bemowie? Na tym terenie znajdzie się droga S7

Droga S7 przez Bemowo

Warszawski odcinek ekspresówki łączącej morze z górami będzie przechodził przez Bemowo. GDDKiA wybrała właśnie firmę, która (o ile nie będzie odwołań) zbuduje 13-kilometrowy odcinek Warszawa-Kiełpin. Nowy odcinek S7 ma zacząć się na węźle z S8 (Trasa Armii Krajowej). Chwilę później droga schowa się w kilometrowym tunelu, na wysokości Fortów Bema. „Wynurzy się” przy lotnisku Babice. Tam znajdzie się węzeł „gen. Maczka”.

Następnie S7 znów schowa się w tunelu (1123 m), by przed ul. Arkuszową przenieść się na estakadę. Tam zaplanowano węzeł z trasą mostu Północnego. Ostatni warszawski węzeł „Wólka Węglowa” znajdzie się na wysokości ul. Wóycickiego. Dalej trasa zostanie zbudowana na wschodniej części Kampinowskiego Parku Narodowego, omijając Łomianki od zachodu, kończąc się w Kiełpinie. Na tym odcinku "ekspresówka" będzie miała 3 lub 4 pasy ruchu.

Likwidacja lotniska Babice?

Wiosną GDDKiA uzyskała dla tego odcinka decyzję środowiskową. Wtedy wyznaczono trasę przebiegającą przez środek dzielnicy (w tunelach) oraz przez lotnisko Babice. Niektórzy mieszkańcy i miłośnicy lotnictwa sportowego podnieśli alarm. Zaskarżyli proponowaną w decyzji środowiskowej trasę, zgodnie z którą może dojść nawet do zamknięcia lotniska.

- Mamy prawo kontynuować projektowanie. Mimo, że nie ma ostatecznej decyzji środowiskowej możemy wybrać firmę, która będzie uszczegóławiała technicznie wybrany wariant - mówi nam Małgorzata Tarnowska, rzecznik GDDKiA w Warszawie.

Czy jest szansa, że lotnisko zniknie? - Wariant został wybrany. Przyszła firma nie może zmienić przebiegu trasy na inny. Szczegóły poznamy, gdy firma przedstawi nam pierwszą koncepcją - dodaje Tarnowska. W ramach przygotowania koncepcji stołeczna firma TPF (kontakt jest warty 3,42 mln zł) będzie sprawdzała, czy możliwe jest równoczesne otwarcie drogi i funkcjonowanie lotniska.

S7 na Bemowie będzie budowana w trybie projektuj i buduj. GDDKiA według harmonogramu powinna rozpocząć inwestycję w połowie 2020 roku. Cel, to otwarcie szerokiej arterii za sześć lat (2024). Szacowany koszt to 1,7 mln zł. Budowie przeszkodzić mogą mieszkańcy i przedstawiciele bemowskiego oddziału Kukiz'15. "Nie pozwolimy na przeprowadzenie trasy w proponowanym wariancie jej przebiegu, będziemy skarżyć wydaną decyzję do skutku" - pisali jakiś czas temu. Po wybraniu firmy przygotowującej koncepcję napisali: "Wydaje się, że jedynie my nadal blokujemy realizację tej inwestycji. (...) Wszyscy milcząco godzą się na tranzyt towarowy przez Warszawę?" Co ciekawe, protesty mieszkańców przynoszą przy tej inwestycji skutek. Mieszkańcy Łomianek wymusili zmianę przebiegu S7, tak by nie przejeżdżała przez środek ich miasta. Czy Bemowo pójdzie ich śladem?