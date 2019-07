Żłobki w Warszawie: 3600 nowych miejsc. Chętnych do opieki nad najmłodszymi nie brakuje

- Spodziewaliśmy się co najwyżej 1500 miejsc, a przedsiębiorcy zadeklarowali stworzenie prawie 3 tys. Nowe miejsca w żłobkach rosną jak grzyby po deszczu. Od początku roku do teraz powstało w placówkach prywatnych prawie 3300 miejsc, które wykupiliśmy na potrzeby warszawskich dzieci. To tak, jakby powstało kilkadziesiąt nowych żłobków - mówi Paweł Rabiej, zastępca prezydenta stolicy.

Zobacz również: Rekrutacja do szkół średnich, Warszawa. Ponad 3 tys. uczniów nie dostało się do żadnej szkoły. "To jest rzeźnia, a nie rekrutacja"

Będą kolejne miejsca

To jeszcze nie wszystko. Na rozstrzygnięcie czekają kolejne konkursy, dzięki którym ma zwiększyć się dostęp dostęp do miejsc w stołecznych żłobkach. Do 14 sierpnia 2019 r. przedsiębiorcy mogą składać oferty w konkursie „Żłobek blisko domu”. Konkurs adresowany jest do operatorów prowadzących mniejsze żłobki, punkty opieki i mini – żłobki.

W związku z dużym zainteresowaniem konkursem „Promesa na duży żłobek”, stołeczny ratusz ogłosił dzisiaj kolejny konkurs dla przedsiębiorców, którzy w złożonej ofercie zapewnią minimum 70 miejsc w jednym żłobku. Przedsiębiorcy mają czas na składanie ofert w konkursie do 23 sierpnia 2019 roku.

Bezpłatne szkolenia dla opiekunek w żłobkach