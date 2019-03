Żłobki w Warszawie z fińskim modelem edukacji

Działamy w oparciu o najlepsze wzorce skandynawskiego systemu edukacji, powszechnie uważanego za jeden z najlepszych na świecie. Ponad 20-letnie doświadczenie Grupy Norlandia i sprawdzone metody wychowawcze charakteryzują naszą Sieć Przedszkoli i Żłobków w całej Polsce.

Obecnie w ramach Grupy na terenie Mazowsza funkcjonuje Polsko-angielsko-francuskie Przedszkole Norlandia Strąkowa Fb @strakowa.norlandia , Przedszkole Niepubliczne Norlandia w Nieporęcie Fb @nieporet.norlandia oraz już niebawem zaczyna pracować Żłobek Norlandia Ursus www.ursus.norlandiaprzedszkola.pl .W budowie jest również nasza kolejna placówka Przedszkole i Żłobek Norlandia Wola www.wola.norlandiaprzedszkola.pl .



Do żłobków spod szyldu Norlandia przyjmowane są dzieci, które ukończyły pierwszy rok życia. Podopieczni placówek podzieleni są na dwie grupy wiekowe: od 1 r.ż. do roku i 7 miesięcy oraz od roku i 8 miesięcy do 2 lat i 5 miesięcy. Dla zapewniania maksymalnego poziomu komfortu rodziców żłobki sprawują opiekę nad podopiecznymi w dogodnych godzinach od 6:30 do 18:00.



Naszym priorytetem jest zapewnienie dzieciom bezpiecznego, przyjaznego środowiska, które będzie dla nich drugim domem. Aby tego dokonać otaczamy podopiecznych żłobków czułą opieką i pochylamy się nad ich indywidualnymi potrzebami. Nasza wysoko wykwalifikowana kadra dokłada także wszelkich starań, aby pomagać dzieciom w osiąganiu coraz większej samodzielności i budowaniu poczucia własnej wartości od najmłodszych lat. Wiemy również, jak stymulujące dla maluchów są kreatywne, dostosowane do wieku zajęcia, dlatego w naszych placówkach kładziemy duży nacisk na rozwój umiejętności poprzez zabawę. – mówi Dorota Heith, Wiceprezes Zarządu Norlandia Polska.



W placówkach Norlandii propaguje się zrównoważony rozwój i zachęca dzieci do wyrażania emocji poprzez uczestnictwo w zróżnicowanych zajęciach dodatkowych, które obejmują m.in. dogoterapię, rytmikę, tańce, szachy, logorytmikę oraz arteterapię.

Dzieci biorą także udział w organizowanych przez placówki teatrzykach. Bardzo ważnym aspektem dla nas, jest rozwój lingwistyczny dzieci, zapewniamy innowacyjną metodę nauki języka angielskiego. Jako pierwsi w Polsce zapewniamy naukę języka angielskiego na tabletach. Korzystamy z Międzynarodowego Programu Moomin Language School: www://moominls.com/en/ .

Działalność placówek Grupy opiera się na promowaniu wartości takich jak szacunek, ekologia i zdrowy styl życia. Podopieczni uczą się współdziałania i budowania poczucia własnej wartości oraz samodzielnej pracy. Dzieciom zapewnia się kontakt z naturą i zabawę na świeżym powietrzu, a także w przystępny sposób przekazuje się im zagadnienia dotyczące ochrony środowiska.

Przedszkola Norlandia są częścią Grupy NHC (Norlandia Health & Care Group). Firma weszła na polski rynek w czerwcu 2017 roku. NHC Group jest międzynarodową, prywatną firmą z siedzibą w Oslo w Norwegii. Jej początki sięgają 1990 roku, kiedy to została założona przez braci Kristiana i Rogera Adolfsenów, którzy do dziś są właścicielami 100% udziałów w firmie. W skład Grupy wchodzą przedszkola Norlandia, instytucje Norlandia Care (domy opieki, hotele dla pacjentów, kliniki medyczne i usługi opieki domowej) oraz firmy Hero (oferująca usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i integracyjnych oraz prowadząca ośrodki przyjmowania uchodźców) i Aberia (świadcząca usługi w zakresie ochrony dzieci i opieki zastępczej dla osób niepełnosprawnych). Roczny obrót Grupy w 2017 roku wynosił 550 milionów euro. Grupa NHC ma ponad 400 jednostek operacyjnych i zatrudnia 8000 pracowników w Norwegii, Szwecji, Finlandii, Holandii, Niemczech i Polsce. „Bycie innowatorem dobrobytu jakości życia” jest naszą strategiczną dewizą działalności NHC Group.