Żłobki Warszawa. Miasto chce zwiększyć liczbę miejsc w placówkach opiekujących się dziećmi

Obecnie w Warszawie jest ok. 17 tys. miejsc w żłobkach miejskich i prywatnych, do końca 2023 r. miasto chce zwiększyć tę liczbę o co najmniej 11 tys. Powstanie 38 żłobków (ponad 5 tys. miejsc) oraz wykupione zostaną miejsca w żłobkach prowadzonych przez przedsiębiorców . Jeszcze w tym roku oddane zostaną trzy nowe żłobki na łącznie ponad 360 miejsc w dzielnicach: Ursynów, Wesoła i Wola.

Warszawski Bon Żłobkowy

Warszawski bon żłobkowy to 400 złotych miesięcznie wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi, zachęta do poszukiwania i podjęcia pracy oraz płacenia tutaj podatków.

Warszawski bon żłobkowy otrzymują rodzice, którzy pracują, mieszkają i płacą podatki w stolicy i nie są na urlopie wychowawczym. Jest przyznawany na dziecko w wieku od ukończenia pierwszego roku życia do dnia objęcia go wychowaniem przedszkolnym, nie później niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia. To finansowe wsparcie można otrzymać, gdy oczekuje się na miejsce w publicznym żłobku i ma się już zawartą umowę na świadczenie usług opiekuńczych z placówką niepubliczną.

Aby uzyskać bon dochody nie mogą przekraczać 2883zł netto na osobę w rodzinie.