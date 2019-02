Złodzieje w Warszawie. Mieszkańcy ostrzegają przed plagą włamań podczas ferii zimowych

- Drodzy ursynowianie! Na osiedlu Strzeleckiego/Teligi/Magellana strzeżcie się. Przed chwilą ktoś chciał mi się włamać do mieszkania. Próbowałem go dorwać, ale zwiał. Był w czapce i kapturze, więc nie wiem jak wyglądał, ale uważajcie i zamykajcie mieszkania na wszystkie zamki - informuje mieszkaniec na grupie Obywatele Ursynowa. Pod postem szybko pojawiła się lawa odpowiedzi, w których użytkownicy opisują identyczną sytuację. Dotyczy to nie tylko dzielnicy Ursynów, ale także Białołęki, Targówka, Ochoty czy Woli.

O pladze osób, które próbują włamać się do mieszkań, czytamy na facebookowych grupach zrzeszających mieszkańców dzielnic. Zdecydowanie jednym z najczęstszych sposobów złodziei jest tzw. łapanie za klamkę . Włamywacze pukają do drzwi i naciskają klamkę, aby sprawdzić, czy ktoś jest w środku i czy drzwi są otwarte.

Od kilku dni w Warszawie trwają ferie zimowe . Jak informuje policja, w tym okresie otrzymuje sporo zgłoszeń o kradzieżach i próbach włamania do domów i mieszkań. - Pamiętajmy, że złodzieje nie mają wolnego. Bezlitośnie wykorzystują każdą nadarzającą się okazję do tego, aby wzbogacić się kosztem innych. Włamywacze zazwyczaj nie okradają przypadkowych mieszkań. Ich działanie jest wcześniej zaplanowane - informują policjanci.

Seria włamań do piwnic na Ursynowie

Kilka dni temu o serii włamań do piwnic na Ursynowie informowała Gazeta Wyborcza. W nocy z 19 na 20 stycznia ktoś próbował wkraść się do kilku piwnic w bloku przy ulicy Surowieckiego 12 na Ursynowie. Według zeznań jednego z mieszkańców, złodzieje prawdopodobnie otworzyli główne drzwi do piwnicy przy użyciu wytrycha, a następnie obcięli skoble w drzwiach czterech komórek lokatorskich.

- Na Surowieckiego 12 za Megasamem było włamanie do co najmniej kilku piwnic. Około 2-3 w nocy widziano w pobliżu faceta z wózkiem magazynowym. Możliwe, że to nie jedyne i były/będą kolejne. Sąsiedzi bądźcie czujni - przestrzega jeden z członków facebookowej grupy Obywatele Ursynowa.

To już kolejne tego typu włamanie. Kilka tygodni wcześniej sprawcy działali w podobny sposób w bloku przy ul. Szolc-Rogozińskiego 19 oraz przy ul. Lachmana 6. Jak informuje Komisariat Policji na Ursynowie - prowadzone są dwa dochodzenia w sprawie dwóch włamań. W jednym przypadku skradziono felgi kół samochodowych, w drugim walizki.

Jak się chronić przed włamywaczami?

Co może zniechęcić włamywacza przed kradzieżą? O to zapytaliśmy asp. szt. Roberta Koniuszy. - Należy pamiętać, że nawet najbardziej wyszkolona i wyspecjalizowana Policja nie dopilnuje Państwa mieszkań, jeśli nie będziecie przestrzegać kilku podstawowych zasad. Należy o tym pamiętać, szczególnie w okresie ferii zimowych. Złodzieja mogą zniechęcić m.in. solidnie wykonane drzwi z atestowanymi zamkami. Dobry skutek dają drzwi podwójne. Warto także zainwestować we wzmocnienia typu blokady przeciwwłamaniowe, zapornice drzwiowe, wizjer, drzwi obite blachą lub ,,symulatory obecności", które zapalają światło w mieszkaniu podczas nieobecności lokatorów.