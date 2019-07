Złota 44. Luksusowy apartament w chmurach. Kosztuje fortunę - prawie cztery miliony złotych

Złota 44, to obecnie najwyższy apartamentowiec w Unii Europejskiej. Wyrósł do 192 metrów wysokości. Oferuje ponad 70 tys. mkw. powierzchni. Wewnątrz, na 54 piętrach, znajduje się 287 ekskluzywnych apartamentów. Mieszkańcy mają do dyspozycji 25-metrowy basen, w pełni wyposażoną siłownia, gabinety masażu, saunę fińska i łaźnię parową. Na piętrze rekreacyjnym znajduje się również kino z symulatorem do gry w golfa oraz 400- metrowy taras z dostępnym przez cały rok jacuzzi.