Zmiana czasu kiedy jest? Zmiana czasu z letniego na zimowy 2018

Kiedy jest zmiana czasu z letniego na zimowy? Co roku zadajemy sobie to pytanie. Czas zmienia około siedemdziesiąt krajów na całym świecie. Zmiana czasu wciąż jest wymogiem w Polsce i innych krajach, ale wygląda na to, że tak będzie jeszcze niedługo, bo europarlamentarzyści w tym roku zagłosowali za likwidacją zmiany czasu. To jednak dopiero plany, a w tym roku wciąż jeszcze istnieje konieczność zmiany czasu. Sprawdźcie, kiedy jest zmiana czasu w 2018 roku.

Kiedy jest zmiana czasu?

Przestawianie zegarków na czas zimowy. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, zegarki przestawimy w ostatnią niedzielę października. W 2018 roku zmiana czasu na zimowy wypada w niedzielę 28 października. Warto pamiętać, że czas zimowy obowiązuje od ostatniej niedzieli października, do ostatniej niedzieli marca.