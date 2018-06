Już 26 czerwca dowiemy się, czyje prace tysiące mieszkańców stolicy będzie mijać codziennie na "patelni". Ruszył konkurs organizowany przez m. st. Warszawa na operatora, który zagospodaruje ściany "patelni" obok stacji metra Centrum.

"Realizowane murale mają wywoływać pozytywne skojarzenia z Warszawą jako miastem otwartym i zachęcającym do działania - powinna je cechować wysoka wartość artystyczna i estetyczna" - możemy przeczytać w regulaminie konkursu, który ogłoszony został 18 czerwca . Zgodne z cytowanym założeniem koncepcje, uczestnicy mogą wysyłać do 25 czerwca do godz. 11:00, a wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej już kolejnego dnia.Warszawa do udziału w konkursie zaprasza podmioty, których działalność powiązana jest ze street artem. Zwycięzca otrzyma do swojej dyspozycji ściany "patelni" przy stacji metra Centrum do 1 lipca 2020 roku. W tym czasie będzie musiał wykonać na nich przynajmniej 12 murali własnego autorstwa oraz 8 według pomysłu miasta mających na celu promowanie kampanii miejskich bądź akcji społecznych.