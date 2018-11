Zmiany w budżecie partycypacyjnym. Głos "przeciw", potrójna weryfikacja projektu, nowy podział lokalizacyjny

Zmiany w budżecie partycypacyjnym. Jak zmieni się budżet partycypacyjny?

Rewolucja w budżecie partycypacyjnym przebiegnie na niemal każdej płaszczyźnie konkursu. Nowe zasady zapowiedziane na edycję budżetu partycypacyjnego na 2020 rok budzą wiele kontrowersji i nie są przyjmowane szczególnie ciepło. Zacznijmy jednak od pozytywów.

Po pierwsze - zwiększy się kwota przeznaczona na realizację projektu. W 2020 roku będzie to 88 milionów złotych. Każda z dzielnic przeznaczy na ten cel po 1% ze swojego budżetu. Zmianie ulegnie minimalna liczba głosów na dany projekt, aby ten mógł znaleźć się w liście poparcia. - Do każdego zgłoszonego pomysłu należy dołączyć listę poparcia zawierającą podpisy 24 mieszkańców - informuje miasto. Ponadto wprowadzono możliwość odwołania się autora od wyniku weryfikacji pomysłu ogólnomiejskiego. Oznacza to, że niezaakceptowane projekty będą mogły przejść ponowną weryfikację na życzenie pomysłodawcy. W temacie weryfikacji pierwotnej - ta też będzie przebiegać w inny niż dotąd sposób. Zostanie podzielona na trzy etapy, a o decyzji zaważy na przykład sprawdzenie czy koszty utrzymania projektu nie są niewspółmiernie wysokie do kosztów realizacji.

Zmianą, która nieszczególnie przypadła do gustu mieszkańcom stolicy jest chociażby głos "przeciw".

Zaznaczenie pozycji „popieram” przy danym pomyśle oznacza, że pomysł ten otrzymuje 1 punkt, natomiast „nie popieram” oznacza, że pomysł otrzymuje -1 punkt - czytamy w nowym projekcie budżetu.

Jednak z największym niezrozumieniem warszawiaków spotkała się decyzja o likwidacji podziału dzielnic na mniejsze obszary i uruchomienie poziomu ogólnomiejskiego. Mieszkańcy wskazują, że szansę na zwycięstwo w budżecie będą miały teraz jedynie projekty zgłaszane na poziomie dzielnicowym w obszarach wielkich blokowisk oraz ogólnomiejskie. Małym, lokalnym inicjatywom trudno będzie przebić się w gąszczu pozostałych pomysłów dla całej dzielnicy czy miasta.

Zmiany w budżecie partycypacyjnym. Dlaczego zmienią się zasady budżetu partycypacyjnego?

Zmiany w budżecie partycypacyjnym zostały wymuszone przez nowe prawo. Mowa o ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku. Rzeczona ustawa reguluje udział obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Ustawę uchwalił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Opisane wyżej zmiany będą jeszcze konsultowane z mieszkańcami. Po zakończeniu konsultacji publicznych, miasto orzeknie jak finalnie będzie wyglądać proces zgłaszania pomysłów i oddawania głosów w budżecie partycypacyjnym - tak aby był jednocześnie zgodny z prawem i oczekiwaniami mieszkańców. Z treścią wspomnianej ustawy można zapoznać się tutaj