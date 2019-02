Zmiany w kodeksie karnym. Bezwzględne dożywocie, zaostrzenie kar!

Projekt nowelizacji Kodeksu karnego właśnie trafił do Rządowego Centrum Legislacji. Prace zostały przyspieszone po tragicznych wydarzeniach w Gdańsku.

Zmiany w Kodeksie karnym. Czego chce resort sprawiedliwości? [Najważniejsze zmiany]

Resort sprawiedliwości myśli o zaostrzeniu wielu rodzajów kar. Wśród propozycji znajdują się m.in.:

rezygnacja z kary 25 lat pozbawienia wolności – kara ma być zaostrzona do 30 lat;

wprowadzenie bezwzględnego dożywocia (wyłącznie możliwości warunkowego przedterminowego zwolnienia);

wprowadzenie rozbudowanego zakazu kontaktowania się z określoną osobą. Mowa tu m.in. o próbach nawiązania kontaktu z osobą chronioną np. za pośrednictwem innej osoby.

zaostrzenie kar za pedofilię i pobicia.

Zmiany w kodeksie karnym a nowe przestępstwa

Projekt nowelizacji kodeksu karnego zakłada m.in. wprowadzenie kary za przyjęcie zlecenia zabójstwa.

W kodeksie ma się znaleźć możliwość skorzystania z tzw. klauzuli niekaralności. Osoba, która podjęła się wykonania zlecenia zabójstwa, ale przed podjęciem jakichkolwiek działań zgłosiła nazwisko zleceniodawcy policji, nie będzie karana.

Nieumyślne zabójstwo będzie skryminalizowane!

Wyższe kary będą obejmowały także nieumyślne zabójstwa.

Jeśli w wyniku nieumyślnego działania umrze jedna osoba – będzie za to grozić od roku do 10 lat pozbawienia wolności (obecnie kara wynosi od trzech miesięcy do pięciu lat). W przypadku, gdyby śmierć poniosły przynajmniej dwie osoby kara wzrośnie od 2 do 15 lat.

Jak podaje serwis prawo.pl odpowiadać za śmierć będzie nie tylko bezpośredni sprawca:

W projekcie mówi się bowiem o tym, kto „powoduje śmierć” - co oznacza, że może to być także osoba, która do tragedii przyczyniła się przez swoje zaniechanie. Przykładowo – rodzic dziecka, które śmiertelnie postrzeliło kolegę z niezabezpieczonej odpowiednio broni.

Przedawnienie zbrodni zabójstwa znacznie się wydłuży – z 30 do 40 lat.

Zmiany w kodeksie karnym 2019 r. Co z bezwzględnym dożywociem?

Jedną z najważniejszych zmian w kodeksie karnym w 2019 r. ma być zmiana dotycząca kary za najpoważniejsze przestępstwa. Z obecnych 25 lat kara ma zostać zwiększona do 30 lat pozbawienia wolności.

Ponadto sądy mają zyskać możliwość orzekania zakazu warunkowego zwolnienia w przypadku, gdy sprawca:

był już skazany na karę więzienia nie krótszą niż 20 lat;

charakter oraz okoliczności czynu i cechy sprawcy wskazują na to, że może być on niebezpieczny dla innych osób.

Ci więźniowie, którzy będą mogli ubiegać się o warunkowe zwolnienie, będą musieli czekać nie 25 lat, ale 35 lat. Poza tym tego typu szansa będzie wiązała się z dożywotnim okresem próby.

Pozostałe proponowane zmiany w kodeksie karnym 2019 r.

Do pozostałych zmian w kodeksie karnym 2019 należy zaliczyć:

W przypadku czynów określanych jako „ze znaczną społeczną szkodliwością” kary będą wyższe. Mowa tu m.in. o bójkach i pobiciach.

W przypadku sprawców wypadków drogowych rozszerzeniu ulegnie katalog przyczyn nadzwyczajnego obostrzenia kary.

Do czynów zabronionych mają zostać dopisane: gwałt, doprowadzenie do innej czynności seksualnej, kradzież, kradzież rozbójnicza, kwalifikowana bójka lub pobicie, krótkotrwały zabór pojazdu, kwalifikowane pozbawienie wolności i wymuszenie rozbójnicze.

Wyższe kary dotkną pedofilów. Stosunek płciowy z dzieckiem do 7 r.ż. będzie traktowany jako zbrodnia i zagrożony karą od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. W przypadku, gdyby skrzywdzone dziecko doznało ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, kara byłaby zwiększona do 25 lat.

W przypadku przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości sąd obligatoryjnie będzie orzekał o zakazie zajmowania stanowisk (jak dotąd było to fakultatywne).

Projekt zmian w kodeksie karnym od samego początku wzbudzał kontrowersje. Środowisko naukowe jest podzielone – część prawników uważa, że wyższe kary nie wpłyną na zmniejszenie przestępczości.