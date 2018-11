Zmiany w Kodeksie pracy. Sprawdź, jaki masz okres wypowiedzenia

Zmiany w Kodeksie pracy dają pracownikom etatowym gwarancję umowy na czas nieokreślony po 33 miesiącach zatrudnienia u jednego pracodawcy. Nowe przepisy obowiązują za sprawą nowelizacji ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowelą każda umowa na czas określony, która obowiązuje powyżej 33 miesięcy, staje się umową na czas nieokreślony. Przepisy dotyczą wszystkich przypadków zatrudnienia na umowę o pracę, bez względu na przerwy w zatrudnieniu. Przypominamy, jaki okres wypowiedzenia ma zastosowanie wobec poszczególnych pracowników oraz co się zmieniło wskutek noweli.

Okres wypowiedzenia na nowych zasadach

Znowelizowana ustawa wprowadziła ograniczenie trzech umów na czas określony oraz limit 33 miesięcy łącznego okresu zatrudnienia na takich umowach. (Limit nie obejmuje umów na okres próbny.) Z dniem 22 listopada wszyscy pracownicy, którzy zostali zatrudnieni 22 lutego 2016 r. lub wcześniej na czas określony, stali się posiadaczami umów na czas nieokreślony. Jeden pracownik nie może być zatrudniony w oparciu o umowy na czas określony dłużej niż 2 lata i 9 miesięcy. Osoby objęte nowelą obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia.

Ponieważ w ustawie nie doprecyzowano, ile może wynieść przerwa między kolejnymi umowami o pracę, okres 33 miesięcy obowiązuje bezwzględnie. Pracodawca nie może np. odczekać dwóch dni po wygaśnięciu umowy, aby zatrudnić pracownika ponownie i „wyzerować licznik”. Okres 33 miesięcy nie będzie naliczał się od nowa.

- 22 listopada 2018 roku stosunek pracy osób, które były zatrudnione na podstawie umowy na czas określony w dniu wejścia w życie nowelizacji Kodeksu pracy z 25 czerwca 2015 roku (Dz. U. poz. 1220), uległ przekształceniu w stosunek pracy na czas nieokreślony. Tegoroczna jesień oznacza dla pracodawców dosyć intensywny okres związany z limitacją umów – mówi Katarzyna Siemienkiewicz, eksperta ds. prawa pracy w Pracodawcach RP. – Nie zapominajmy również o kończącym się, 18-miesięcznym okresie zatrudnienia pracownika tymczasowego. Jednak nie należy spodziewać się fali zwolnień. W 2016 roku pracodawcy byli przygotowani na zmieniające się przepisy dotyczące limitów zatrudnienia, co uwzględnili w procesie organizacji pracy firmy – dodaje eksperta.

Maksymalnie trzy umowy na czas określony

Ustawodawcy postanowili, że z jednym pracownikiem będzie można zawrzeć maksymalnie trzy umowy o pracę na czas określony. (Ta zasada nie dotyczy umów na okres próbny.) Czwarta umowa musi być na czas nieokreślony. Jedynym sposobem na uniknięcie podpisania takiej umowy przez pracodawcę jest zakończenie współpracy z pracownikiem. W przypadku umowy na czas określony szef może zrezygnować z zawarcia kolejnej umowy bez podania przyczyny.

- Ponadto wspomniana nowelizacja zrównała okresy wypowiedzenia umów na czas określony i nieokreślony, co nie dodaje atrakcyjności umowom terminowym. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na obecną sytuację na rynku na pracy, gdzie rekrutowanie pracowników staje się coraz większym wyzwaniem. Firmy mają problem ze znalezieniem pracowników, a zwolnienie osoby, która pracuje w zakładzie pracy prawie 3 lata, w obecnej sytuacji jest dla pracodawcy po prostu nieopłacalne. Tym bardziej, że jako zachętę w ofertach zatrudnienia coraz częściej pracodawcy proponują umowę o pracę, również na czas nieokreślony – mówi Katarzyna Siemienkiewicz.

Okres wypowiedzenia a nieuczciwi pracodawcy

Dotychczas wielu pracodawców unikało podpisania umowy na czas nieokreślony. Przedsiębiorcy, którzy za wszelką cenę chcieli uniknąć poszerzenia zakresu praw pracownika, wielokrotnie przedłużali umowy na czas określony. Wystarczyło podpisać kolejną taką umowę z zachowaniem ciągłości zatrudnienia. Dzień po tym, jak wygasła stara umowa, zaczynała obowiązywać kolejna. Dzięki temu zabiegowi nawet wieloletnich pracowników mógł obowiązywać dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Ustawodawcy postanowili ukrócić ten proceder za sprawą zmian w Kodeksie pracy.

Czym jest okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę to okres, jaki musi upłynąć od momentu zawiadomienia pracodawcy o zamiarze zakończenia stosunku pracy do ustania takiego stosunku. Okres wypowiedzenia pozostaje uzależniony od rodzaju zawartej umowy oraz czasu przepracowanego przez pracownika. Co ważne, dzienny okres wypowiedzenia liczy się od dnia, który następuje po dniu złożenia wypowiedzenia.

W Polsce obowiązują:

umowy na okres próbny

umowy na czas określony

umowy na czas nieokreślony



Okresy wypowiedzenia różnią się między sobą. Na długość okresu wypowiedzenia wpływa rodzaj podpisanej umowy o pracę.

Okres wypowiedzenia umowy na czas próbny

Umowa na okres próbny może być zawarta na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. W przypadku umów na okres próbny każdego pracownika obowiązuje jeden z trzech różnych okresów wypowiedzenia:

3 dni, jeżeli umowa została zawarta na okres poniżej dwóch tygodni

7 dni, jeżeli umowa została zawarta na co najmniej dwa tygodnie, ale okres poniżej trzech miesięcy

14 dni, jeżeli umowa została zawarta na trzy miesiące

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony

W przypadku umowy na czas określony obowiązuje zasada, zgodnie z którą na okres wypowiedzenia wpływa czas, jaki przepracowała dana osoba. Okres wypowiedzenia wynosi:

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony poniżej 6 miesięcy

1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony minimum 6 miesięcy, ale poniżej jednego roku

3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony przez co najmniej 3 lata

Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony

W przypadku umów na czas nieokreślony stosuje się taki sam okres wypowiedzenia jak przy umowach o pracę na czas określony. Również tutaj o długości okresu wypowiedzenia decyduje przepracowany przez daną osobę czas. Okres wypowiedzenia trwa:

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony poniżej 6 miesięcy

1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony minimum 6 miesięcy, ale poniżej jednego roku

3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata

Przy dłuższym okresie zatrudnienia umowa o pracę na czas nieokreślony to najkorzystniejszy dla pracownika rodzaj umowy o pracę. Trzymiesięczny okres wypowiedzenia sprawia, że nie można stracić pracy z tygodnia na tydzień. Z drugiej strony osoby, które rozważają zmianę miejsca zatrudnienia, są mniej elastyczne.

Zalety umów na czas nieokreślony

lepsza ochrona na wypadek zwolnienia (dłuższy okres wypowiedzenia i dodatkowe obowiązki pracodawcy)

większa zdolność kredytowa w banku

dostęp do dodatkowych przywilejów pracowniczych

Kiedy można zwolnić pracownika z umową na czas nieokreślony?

Jeżeli pracodawca chce zwolnić pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę na czas nieokreślony, musi uzasadnić swoją decyzję na piśmie. Uzasadnienie powinno być napisane w jasny i zrozumiały dla pracownika sposób. Należy wręczyć je zwalnianej osobie w dniu rozwiązania umowy. Ponadto pracodawca musi poinformować o swoim zamiarze zakładową organizację związkową.

Pracodawca, który wypowiada umowę na czas określony lub nieokreślony z przyczyn niezależnych od pracownika, ma obowiązek zaoferować pracownikowi inną pracę, do której osoba zwalniana posiada odpowiednie kwalifikacje lub może je z łatwością nabyć.

Wypowiedzieć można:

umowę na okres próbny

umową na czas nieokreślony

umowę na czas określony, zawartą na okres dłuższy niż 6 miesięcy

Przedsiębiorca, który chce rozwiązać stosunek pracy z osobą zatrudnioną na czas nieokreślony, może to zrobić również za porozumieniem stron. Wyjątek stanowi zwolnienie dyscyplinarne, do którego dochodzi tylko i wyłącznie z winy pracownika. Pracodawca ma miesiąc czasu na wręczenie dyscyplinarki, począwszy od dnia, w którym dowiedział się o nagannym zachowaniu swojego podwładnego. W takiej sytuacji pracownik może zostać zwolniony nawet wówczas, gdy nie zgadza się z decyzją szefa.

Uwaga

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jest możliwe tylko wówczas, jeżeli przystanie na nie pracownik. Niektórzy pracodawcy nie informują o tym pracowników, wręczając im do podpisania stosowny dokument. To celowy zabieg, który ma zmanipulować pracownika i skłonić go do podpisania pisma. Warto o tym pamiętać. Pracownik nie ma obowiązku podpisać rozwiązania umowy za porozumieniem stron.