Zmiany w komunikacji miejskiej na wakacje. Zawieszenie wielu linii autobusowych, rzadsze kursowanie tramwajów i metra

Jak informuje ZTM, w wakacje komunikacją miejską podróżuje o ok. 30 procent mniej pasażerów , dlatego na ulice w dni powszednie wyjedzie o około 12 proc. mniej autobusów i niemal 18 proc. mniej tramwajów. Część pojazdów z zawieszonych linii zostanie wykorzystana do uruchomienia linii zastępczych, które wozić będą pasażerów podczas zaplanowanych na wakacje remontów i inwestycji.

Zmieni się też rozkład jazdy metra w godzinach szczytu. Pociągi linii M1 będą podjeżdżały na perony co 2 minuty 50 sekund, a linii M2 – co 3 minuty 30 sekund. Kursowanie SKM nie zmieni się.

Zmieniły się też rozkłady jazdy linii: 121, 131, 154, 156 i 178. Z kolei tramwaje linii: 1, 9, 17 i 33 w godzinach szczytu jeżdżą co 5 minut, linii 2 i 31 – co 4-5 minut, a linii: 4, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 41 i 73 – co 10 minut. Na tory wyjechały zabytkowe wagony linii turystycznej T.

Remont na Krakowskim Przedmieściu

Przypominamy, że trwa remont ulicy Krakowskie Przedmieście. W dni powszednie, podczas których nie obowiązują objazdy związane z weekendowymi zamknięciami na Trakcie Królewskim, autobusy linii: E-2, 102, 105, 111, 116, 180, 222, 503 i 518 jeżdżą w kierunku północnym ulicami: Świętokrzyska – Mazowiecka – pl. S. Małachowskiego, natomiast w kierunku południowym: pl. S. Małachowskiego – Kredytowa – Jasna – Świętokrzyska. Autobusy linii: 128, 175, 178 i N44 kursują objazdem ulicami Królewską i Marszałkowską.

POLECAMY TEŻ: