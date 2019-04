Zmiany w komunikacji miejskiej w weekend. Biegacze i rowerzyści zablokują ulice Warszawy. Zamknięte ulice, objazdy, zmiany tras autobusów

SOBOTA: Bieg Dookoła ZOO

W sobotę (27 kwietnia) odbędzie się Bieg Dookoła ZOO. Start zmagań zlokalizowany będzie na ul. Wybrzeże Helskie w okolicy ul. Ratuszowej. Stamtąd o godz. 9.00 na trasę wyruszą zawodnicy mierzący się z dystansem pięciu kilometrów, a o godz. 10.00 z dziesięciokilometrową trasą (2 okrążenia). W obydwu przypadkach uczestnicy będą poruszać się ul. Wybrzeże Helskie (obydwie jezdnie będą zamknięte na odcinku od mostu Gdańskiego od ul. S. Okrzei w godz. 7.00-12.00) wzdłuż Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, a następnie wbiegną na jego teren i tam będą kontynuowali bieg zmierzając w kierunku ul. Ratuszowej (ulica będzie zamknięta od ul. Jagiellońskiej w godz. 7.00-12.00). Stamtąd w kierunku mety będą kierować się aleją mjr. W. Łukasińskiego na terenie parku Praskiego i dalej do mety w pobliżu rzeźby żyrafy w sercu parku.

NIEDZIELA: Bieg SGH

W niedzielę (28 kwietnia) odbędzie się Bieg SGH. Podczas sportowej imprezy biegacze będą się mierzyć z trzema dystansami. Ich wspólny start został usytuowana na ul. Stefana Batorego na wysokości Klubu Stodoła. W związku z tym ulica ta, na odcinku od al. Niepodległości do ul. L. Waryńskiego, będzie zamknięta dla ruchu od godz. 3.00 do 15.00. O godz. 10.00 wystartują uczestnicy biegu na 5 km. Pobiegną ulicami: Stefana Batorego – L. Waryńskiego (prawy skrajny pas jezdni w kierunku Mokotowa) – Puławska (prawy skrajny pas jezdni w kierunku Mokotowa; uwaga utrudniony będzie wyjazd z niektórych ulic poprzecznych) – A.E. Odyńca (zamknięta w godz. 10.00-14.00) – al. Niepodległości (prawy skrajny pas jezdni w kierunku centrum) do mety w Ogrodach Rektorskich SGH.

O godz. 11.15 wystartuje bieg dla dzieci. Jego trasa będzie prowadziła ulicami: Stefana Batorego – Wiśniowa (zamknięta w godz. 10.00-14.00) – Rakowiecka (prawy skrajny pas w kierunku al. Niepodległości) – al. Niepodległości (prawy skrajny pas jezdni w kierunku centrum).