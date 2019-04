Zmiany w komunikacji miejskiej. Zamknięte ulice i objazdy na Ochocie, Targówku, w Rembertowie i Wawrze

Opaczewska, Bohaterów Września i Trakt Lubelski

Ochota kończy budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Opaczewskiej i Bohaterów Września. Od czwartku do niedzieli (od 4 do 7 kwietnia) układana będzie tam nowa nawierzchnia, co wiąże się z wyłączeniem skrzyżowania z ruchu. Objazdy będą prowadziły ulicami Śmigłowca – Drawska – Szczęśliwicka lub Al. Jerozolimskimi do ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Autobusy linii 159 pojadą prosto Al. Jerozolimskimi, zawrócą na skrzyżowaniu z ul. Śmigłowca i dojadą do tymczasowego przystanku. Natomiast autobusy linii 172 będą kursowały tylko do Dworca Zachodniego.

Także w czwartek (4 kwietnia), zmiany w ruchu wprowadzone zostaną na przebudowywanym Trakcie Lubelskim. Około godz. 21.00 wykonawca prac zamknie kolejny odcinek tej ulicy od skrzyżowania z ul. Borowiecką do Śnieguliczki. Objazd będzie prowadził ulicami Skalnicową – Wałem Miedzeszyńskim – Traktem Lubelskim. Dla ruchu zamknięty pozostaje odcinek Traktu Lubelskiego od ul. Skalnicowej do Borowieckiej.

Sobota - utrudnienia na Targówku

W sobotę (6 kwietna) o godz. 21.00 zmieni się organizacja ruchu na ul. Łodygowej. Wykonawca przebudowy rozpocznie układanie ostatniej warstwy nawierzchni na północnej jezdni. Ruch w obydwu kierunkach na odcinku od ul. Radzymińskiej do Wolińskiej zostanie skierowany na jezdnię południową. Zostanie tam wytyczone po jednym pasie w każdą stronę. Na wysokości skrzyżowania z ul. Wolińską kierowcy przejadą na jezdnię północną, którą ruch odbywa się do ul. Klamrowej, dalej pojazdy omijają plac budowy, jadąc nowo wybudowanymi jezdniami serwisowymi. Połączenie z ul. Łodygową odzyskają ulice Przewoźników i Wschodnia. Czynne będzie także skrzyżowanie z ulicami Wyspową i Potulicką.

W połowie kwietnia wykonawca robót planuje udostępnić kierowcom obydwie jezdnie na odcinku od ul. Radzymińskiej do Wolińskiej.