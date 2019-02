Zmiany w komunikacji obowiązywać będą od około godz. 23:00 w dniu 1 marca (piątek) do odwołania. Wszystko przez budowę wschodnio-północnego odcinka drugiej linii metra (etap II) i zamknięciem ulic Bazyliańskiej i Kondratowicza na odcinku od św. Hieronima do ulicy Rohatyńskiej i od wjazdu do Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego do ulicy św. Wincentego. Aby przejść do galerii, kliknijcie przycisk poniżej.