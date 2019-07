Zmiany w rozkładach jazdy SKM i Kolei Mazowieckich. Nie będzie pociągów na Lotnisko Chopina

- Pociągi Kolei Mazowieckich RL i Szybkiej Kolei Miejskiej S3 będą kursowały w skróconych relacjach: Modlin – Warszawa Zachodnia i Wieliszew / Legionowo Piaski – Warszawa Zachodnia. Pociągi SKM S2 w większości będą również kończyły i zaczynały kursy na stacji Warszawa Zachodnia. W dzień powszedni – połowa, a w weekend – 31 z 37 kursów będzie realizowanych na trasie skróconej. Dodatkowo, od 5 do 17 lipca, rozkład jazdy SKM S2 będzie się kilkukrotnie zmieniał. Zmieni się także kursowanie pociągów Kolei Mazowieckich do i z Piaseczna - podaje Zarząd Transportu Miejskiego i zachęca do sprawdzania rozkładów jazdy.

W czasie remontu zostanie zwiększona częstotliwość lotniskowej linii autobusowej 175 na odcinku Centrum – Lotnisko Chopina. Na tym odcinku autobusy będą podjeżdżały na przystanki co 10 minut.

Poza tym wszyscy posiadacze biletów Kolei Mazowieckich będą mogli z nich korzystać w Warszawskim Transporcie Publicznym. Wszystkie bilety KM będą honorowane w: