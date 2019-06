Zmodernizują oświetlenie na 13 ulicach. Remont drogowców pozwoli zaoszczędzić ponad 300 tys. zł rocznie

Modernizacja oświetlenia w Warszawie - dwuletni plan oszczędnościowy

Jak zapowiada stołeczny Zarząd Dróg Miejskich - prace w ramach projektu „Sowa” mają być kompleksowe. Na 13 warszawskich ulicach wymienione mają zostać kable, szafy zasilające, słupy oraz blisko 1 tys. opraw oświetleniowych. Budżet inwestycji wyniesie 12,5 miliona złotych, ale większość sumy, bo aż 10,8 ml zł, zabezpieczy długoterminowa pożyczka od Narodowego Funduszu Ochroni Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spłata pożyczki ma nastąpić w latach 2021-2026, a dzięki modernizacji oświetlenia miasto każdego roku oszczędzać będzie ponad 335 tysięcy złotych.

Do przetargu ZDM-u zgłosiły się 4 firmy. Teraz urząd będzie dokładnie analizować oferty, by jednogłośnie wydać werdykt. Jeśli postępowanie zostanie rozstrzygnięte, wówczas wykonawca będzie musiał opracować projekt. Ten etap modernizacji powinien zostać zakończony do połowy grudnia 2019.