Na facebookowych grupach dla mieszkańców dzielnic niemal każdego dnia ktoś wrzuca zdjęcie znalezionego dowodu osobistego, prosząc o pomoc w znalezieniu właściciela. Intencje mają dobre, ale to tak naprawdę niedźwiedzia przysługa, bo udostępniając fotografię udostępniają też dane osobowe, które przestępca może łatwo wykorzystać z dodatkową szkodą dla właściciela dowodu. Ciąg dalszy tekstu poniżej.

Właściciel dowodu, gdy tylko zorientuje się, że zgubił dokument, i tak zgłosi to odpowiednim organom, a jego dowód osobisty zostanie unieważniony. Nawet gdyby opublikowany w internecie apel dotarł jakimś cudem do właściciela dokumentu, ten i tak będzie mógł go zachować co najwyżej na pamiątkę, bo zgłoszony jako zagubiony dowód osobisty figuruje jako utracony i posługując się nim można mieć duże kłopoty.Pamiętajmy też, że osoba, która odzyskała stracony dowód w żaden sposób nie zaoszczędzi, bo wyrobienie duplikatu zgubionego dowodu osobistego nic nie kosztuje.Najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, jest opublikowanie w Internecie dowodu osobistego (zwłaszcza "starego" z widocznym podpisem właściciela) bez zamazanych danych. Przy pomocy takiego zdjęcia można bez problemu zaciągnąć na pechowego właściciela dowodu kredyt przez internet (weryfikacja polega na przesłaniu zdjęcia dowodu osobistego, które dzięki nierozsądnemu "samarytaninowi" oszust przecież już ma), można zarejestrować telefon na kartę i bezpiecznie wykorzystywać taki numer do działalności przestępczej, czy wreszcie założyć - i pomyślnie przejść weryfikację - fałszywe konto na Facebooku i przy jego pomocy podszywać się pod właściciela zagubionego dokumentu. Bardzo niebezpiecznym ruchem jest też upublicznienie zdjęcia dowodu z widocznym podpisem właściciela - to daje przestępcom duże pole do manewru.Jeśli musisz opublikować gdzieś zrzut ekranu albo zdjęcie, na którym znajdują się dane wrażliwe lub informacje, które z różnych względów mogą zaszkodzić Tobie lub innym osobom, KONIECZNIE ukryj te dane. Mówimy tu o numerze dowodu osobistego, numerze PESEL, imieniu i nazwisku, imionach rodziców, wzorze podpisu, zdjęciu z dowodu osobistego, numerze karty kredytowej lub płatniczej, kodzie CVV (!), tablicach rejestracyjnych i wielu, wielu innych.Pod żadnym pozorem nie ukrywaj ich przy pomocy efektu rozmycia (dość łatwo odtworzyć ukryte informacje), paintowego pędzla (jest niedokładny i niektóre kluczowe fragmenty mogą zostać widoczne), efektu "wiru" ("odkręcenie" go i odsłonięcie treści to banalnie prosta robota) ani innych podobnych rozwiązań. Zawsze należy ukryć dane pod jednokolorowym prostokątem wstawionym np. w Paincie. To zagwarantuje, że nikomu nie uda się dotrzeć do treści, które zostały ukryte.Powtórzmy jeszcze raz tezę z samego początku: pod żadnym pozorem nie publikuj go w internecie!Jeśli znajdziesz czyjś dowód osobisty, jesteś zobowiązany niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Organy te podejmą dalsze czynności zmierzające do unieważnienia zagubionego dokumentu.