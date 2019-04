Znamy kolejnych artystów, którzy wystąpią na festiwalu Audioriver 2019

Audioriver to, co roku obowiązkowa pozycja dla fanów muzyki z różnych środowisk – m.in. wielbicieli różnych nurtów muzyki elektronicznej, alternatywy czy popu. Wczoraj poznaliśmy kolejnych 10 artystów, którzy w ostatni weekend lipca pojawią się w Płocku. Sceniczny spektakl podczas tegorocznej edycji festiwalu zaprezentuje intrygujący duet The Blaze. Projekt tworzą Guillaume i Jonathan Alric, producenci muzyczni i reżyserzy filmowi, których twórczość zachwyciła światowe media – na czele z The New York Times czy NME. W 2018 ukazał się ich debiutancki album pt. „Dancehall”, na którym znalazły się uwielbiane przez fanów na całym świecie produkcje, takie jak „Territory” czy „Virile”, a towarzyszące im klipy zebrały miliony wyświetleń na YouTube. Podczas energetycznych występów The Blaze na żywo, muzyka łączy się również z obrazem, o czym w zeszłym roku przekonała się publiczność takich festiwali, jak Coachella, Primavera Sound czy Parklife. The Blaze - Territory

Wejście w świat muzyki, Danger zawdzięcza rodzicom, gdyż już jako dziecko uczył się gry na pianinie i saksofonie. Kiedy dorastał, grał zarówno w zespołach jazzowych, jak i punkowych, jednocześnie interesując się muzyką metalową i jazdą na deskorolce. W późniejszych latach poznawał muzykę elektroniczną m.in. dzięki grom przeznaczonym na komputery Atari i Amiga, aż w końcu zachwycił fanów własną wizją mocnego, brudnego elektro. W styczniu ukazał się najnowszy, drugi w dorobku Francuza krążek pt. „Origins”, któremu towarzyszy trasa koncertowa z audiowizualnym live show. Jednym z przystanków na tej trasie będzie występ podczas Audioriver. DANGER - 19:00 ft Tasha the Amazon

Lee Burridge to niezwykle charyzmatyczna postać w świecie elektroniki. Na początku lat 90. XX wieku miał znaczący wpływ na rozwój sceny klubowej w Azji, a dziś jest znany przede wszystkim z prowadzenia unikalnej wytwórni All Day I Dream, której marzycielskie i hipnotyczne brzmienia podbiły serca fanów z całego świata. To, co zawsze wyróżnia występy Brytyjczyka, to wyjątkowy taneczny feeling. All Day I Dream Takeover with LEE BURRIDGE in The Lab NYC

Żywiołowe produkcje to znak rozpoznawczy Kölscha, autora trzech świetnych albumów wydanych nakładem wytwórni Kompakt. Każdy z krążków to swojego rodzaju powrót do wspomnień i wydarzeń z przeszłości, o których opowiada za pomocą dźwięków. Ostatni z albumów nosi tytuł „1989”, a pochodzący z niego sztandarowy utwór pt. „Grey” stał się wielkim przebojem z ponad 3 milionami odsłon na YouTube i ponad 10 milionami odtworzeń na Spotify. Dużą popularnością cieszą się także występy Kölscha. Artysta miał już okazję występować w takich miejscach jak Coachella, Tomorrowland czy... Wieża Eiffla, co zarejestrowały kamery internetowej telewizji Cercle. Kölsch - Garden Of Madness | Tomorrowland Winter 2019

Blawan to jeden z talentów brytyjskiej sceny, którego charakterystyczna wizja łączy korzenie industrialnej elektroniki z nowoczesnym brzmieniem. Jamie dorastał w Barnsley i od najmłodszych lat poznawał świat muzyki jako perkusista, co nie powinno zaskoczyć tych, którzy dobrze znają jego produkcje wydawane m.in. w Hessle Audio czy R&S Records. Blawan Boiler Room x Dekmantel Festival DJ Set

Z ponad 25-letnim doświadczeniem scenicznym, Paul Boex i Dave Miller są specjalistami w dobieraniu odpowiedniego nagrania do odpowiedniej pory na parkiecie – niezależnie od rozmachu wydarzenia. Tak cenną umiejętność zdobyli m.in. dzięki setom grywanym na całym świecie oraz własnemu cyklowi imprez o nazwie Decode, stale rezydującym w Rotterdamie. Poza podróżowaniem i regularnymi występami Paul prowadzi również własną wytwórnię Dynamic Reflection, gdzie wydaje muzykę Abstract Division oraz promuje inne producenckie talenty. Abstract Division - Activated

Na Audioriver co roku nie brakuje zdolnych wykonawców reprezentujących polską scenę – jednym z nich jest Kamil Mokrzanowski, czyli DJ i producent tworzący pod pseudonimem Kapoor. Jak sam twierdzi, świat muzyki poznawał dzięki płytom Pink Floyd, Depeche Mode czy Genesis, które podkradał rodzicom już za najmłodszych lat. Jako artysta, Kamil dzieli się z publicznością swoją wizją muzyki elektronicznej, opierającą się głównie o głębokie, orientalne brzmienia. Wśród swoich inspiracji wymienia m.in. twórczość Vikena Armana czy duetu Bedouin. Kapoor & Indygo - Amazonia

Pierwsze występy sceniczne w towarzystwie zespołów heavy metalowych, współpraca z Linkin Park i Marilynem Mansonem... Brzmi jak zapowiedź występu rockowej kapeli, a mowa tu o francuskiej grupie Dirtyphonics, przełamującej gatunkowe ramy elektroniki. Fundament twórczości Dirtyphonics to bassowe brzmienia, czyli m.in. drum & bass, dubstep i house, których mieszanka przemówiła do nowej generacji fanów muzyki tanecznej. Rampage 2018 - Dirtyphonics

Pochodzący z Austrii, Martin Schober to charakterystyczna postać świata drum & bass. Lubi hip-hop, skateboarding, sznycle i długie spacery po zachodzie słońca, a fani uwielbiają go za to, jak przemierza najróżniejsze tereny muzyki elektronicznej. To czyni go jednego z najważniejszych przedstawicieli nowego pokolenia w tym gatunku. Obecnie, Mefjus współpracuje z Vision, wytwórnią prowadzoną przez uznane trio Noisia, gdzie w ubiegłym roku wydał swój drugi album pt. „Manifest”. Mefjus - The Sirens

Dimension to producent, którego muzyka idealnie balansuje między klubowym parkietem a falami radiowymi. Już na wczesnym etapie swojej kariery, artysta przyciągnął uwagę takich postaci, jak Andy C, Sub Focus i Chase & Status, a potem współpracował m.in. z Nero czy Duke'iem Dumontem. Jego najnowszy hit pt. „Desire”, współprodukowany wraz z Sub Focus, w ciągu zaledwie 6 miesięcy od premiery zebrał ponad 5,5 mln wyświetleń na YouTube. Sub Focus & Dimension - Desire

Playlistę z utworami dotychczas ogłoszonych artystów można znaleźć na oficjalnym profilu Audioriver na Spotify. Bilety na Audioriver 2019 można zdobyć za pośrednictwem serwisu eBilet.pl oraz w wybranych punktach stacjonarnych w całej Polsce. Więcej na www.audioriver.pl 14. edycja Audioriver odbędzie się w dniach 26-28 lipca 2019 r. w Płocku. Festiwal istnieje od 2006 roku - sześć ostatnich edycji zostało wyprzedanych jeszcze przed otwarciem bram, a ostatnia zgromadziła aż 30 tysięcy osób. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Jest Akcja!