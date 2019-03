Znamy laureatów 15. edycji Dnia przedsiębiorczości

Dzięki możliwości odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

W 2018 roku w Dniu przedsiębiorczości uczestniczyło ponad 26 tysięcy uczniów z 668 szkół oraz 26 tysięcy wolontariuszy z ponad 12 tysięcy firm i instytucji. We wszystkich edycjach programu wzięło udział ponad 620 000 uczniów.

Tegoroczna Gala Przedsiębiorczości miała szczególne znaczenie, ponieważ zainaugurowała obchody stulecia działalności organizacji Junior Achievement Wordlwide, której członkiem jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości JA Worldwide jest najstarszą, największą i najszybciej rozwijającą się organizacją pozarządową uczącą młodzież przedsiębiorczości i ekonomii. Jubileusz działalności obchodzimy ze 118 organizacjami Junior Achievement na całym świecie.

- Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest trzecią co do liczby uczniów organizacją Junior Achievement na świecie po Stanach Zjednoczonych i Rosji. W naszych programach do tej pory wzięło udział siedem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy uczniów. Ten sukces nie byłby możliwy, gdyby nie współpraca z tak wspaniałymi ludźmi, którzy są dzisiaj na tej sali – powiedział Zbigniew Modrzewski, Prezes Zarządu Fundacji.

Podczas Gali nagrodziliśmy najaktywniejsze szkoły, firmy i instytucje, a także najaktywniejszych szkolnych koordynatorów Dnia przedsiębiorczości oraz uczniów wyróżnionych w konkursie „Jak Dzień przedsiębiorczości wpłynął na moje decyzje zawodowe.”

Utwierdziłam się w przekonaniu, że w przyszłości chciałabym zostać lekarzem weterynarii i przyczynić się w miarę możliwości do postępu nauk weterynaryjnych – opisuje swoje doświadczenie z Dniem przedsiębiorczości Daria Skibińska, laureatka konkursu w kategorii film.

Zawsze staram się być otwarta na nowe wyzwania wobec czego nie mogłam zostać obojętna na udział w tym projekcie. Przepis na sukces jest bardzo prosty: angażujmy się i zaszczepiajmy w młodzieży poczucie odpowiedzialności za swoje decyzje - dodaje pani Sylwia Gnoińska z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego w Radomsku, najaktywniejszy szkolny koordynator.

Istotnym elementem programu jest aktywizacja dorosłych w ramach wolontariatu pracowniczego na rzecz edukacji młodzieży.

- Dzień przedsiębiorczości wpisuje się w naszą strategię i misję edukacji o ubezpieczeniach społecznych. Uczniowie, którzy do nas przychodzą, mogą zobaczyć, jak wygląda dzień pracy w takiej wielkiej organizacji. Jest to również znakomita okazja, żeby im przekazać informacje na temat tego, czym my się zajmujemy i na czym polega polski system ubezpieczeń społecznych – mówi prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jednej z najaktywniejszych instytucji.

Gala zainaugurowała 16. edycję Dnia przedsiębiorczości, która odbędzie się 20 marca 2019 r. Zapraszamy do udziału wszystkich uczniów, szkoły oraz firmy i instytucje. Więcej informacji znajduje się na stronie www.dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl.