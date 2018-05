Mamy dobrą i złą wiadomość dla miłośników MUMU. Zła jest taka, że marka znika ze sklepów. Dobra, że na koniec czekają nas atrakcyjne wyprzedaże. Dalsza część artykułu poniżej.

"Od kilku miesięcy toczyliśmy spór z pewnym włoskim domem mody, gigantem światowego rynku, w sprawie naszego znaku towarowego, słowa MUMU. Spór zakończyliśmy ugodą. W jej wyniku jesteśmy zmuszeni zrezygnować z używania nazwy naszej marki" - czytamy na profilu facebookowym MUMU. Jak dowiadujemy się dalej z wpisu po sześciu latach działalności marka znika z rynku.Właściciele uspokajają jednak, że to nie koniec. Wrócą z nową energią i nowymi pomysłami. Dodatkowo, 1 czerwca wystartuje specjalna wyprzedaż bestsellerowych produktów. " To będzie ostatnia szansa, by kupić tak uwielbiane przez Was torebki i wspaniałe pożegnanie, w którym, mamy nadzieję, wszystkie weźmiecie udział" - zachęcają.