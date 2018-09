Znany zespół robi sobie przerwę. Ostatni koncert zagra w Warszawie

LemON od kilku lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych zespołów w Polsce. Liderem grupy jest Igor Herbut, piosenkarz, którego Maryla Rodowicz nazwała nadzieją polskiej wokalistyki. Swoją przygodę rozpoczęli od programu telewizyjnego „Must Be The Music”, ale to dzięki ambitnej muzyce i dużemu zaangażowaniu trafiali na pierwsze miejsca list przebojów. Na swoim koncie mają niezliczoną ilość nagród muzycznych, wyróżnień, koncertów w Polsce i za granicą oraz – co najważniejsze – dwie platynowe płyty. Teraz przyszedł jednak czas na odpoczynek. Zespół poinformował o tym swoich fanów funpage’u (www.facebook.com/band.lemon). LemON jako zespół będzie miał przerwę, ale jak piszą na Facebooku: "W międzyczasie śledźcie artystyczne działania każdego z nas z osobna na naszych fanpage’ach, bo będzie się tam dużo działo".

Ostatni koncert przed przerwą

Wszyscy fani zespołu mają jeszcze jedną okazję, aby posłuchać ukochanych muzyków na żywo. W niedzielę, 16 września w parku nad Balatonem LemON wystąpi ostatni raz przed dłuższymi wakacjami. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.