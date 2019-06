Znikały zabytkowe dzielnice, a nawet całe miasta... Skąd brano budulec na odbudowę Warszawy?

Po II wojnie światowej Warszawa była morzem gruzów. Straty w zabudowie lewobrzeżnej części miasta szacowano na 84 proc., przy czym infrastruktura przemysłowa i obiekty zabytkowe zniszczone były w 90 proc., a budynki mieszkalne w 72 proc. Początkowo odbudowa zrujnowanej metropolii wydawała się czymś nieprawdopodobnym. Z tego względu komuniści rozważali nawet przeniesienie stolicy do Łodzi. Szybko jednak zaniechali tego zamiaru. Obliczyli, że "wskrzeszenie" Warszawy opłaci im się propagandowo, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym.

3 lutego 1945 r. Krajowa Rada Narodowa, czyli "samozwańczy" komunistyczny parlament, przyjęła rezolucję o odbudowie Warszawy. Parę dni później powołano Biuro Odbudowy Stolicy, które zawiadywało tym procesem. Prace budowlane posuwały się naprzód w "stachanowskim" tempie. W przeciągu dekady odbudowano Stare Miasto, zbudowano Trasę W-Z, MDM, gmach KC PZPR. Wszystkie te wielkie przedsięwzięcia wymagały ogromnych ilości budulca, w szczególności cegieł. Te w dużej mierze importowano z Ziem Odzyskanych. Głównie ze zrujnowanych w wyniku działań wojennych większych ośrodków miejskich. Tak było wówczas taniej i szybciej.

Pod szczytnym hasłem "Cały Naród odbudowuje swoją stolicę" systematycznie, rozbierano zabytkowe kamienice, gmachy, a czasem i całe dzielnice miast w zachodniej Polsce. Robiono to bez większych wyrzutów sumienia. Gardzono "niemczyzną", jak pogardliwie nazywano tamtejsze historyczne zabytki. Poza tym tuż po wojnie wśród Polaków panowało powszechne przekonanie, że niebawem dojdzie do kolejnego konfliktu zbrojnego i rewizji granic. Postanowiono więc poniemieckie aglomeracje "wydrenować", póki "był na to czas". Zanim się opamiętano, w murach warszawskich budowli znalazły się setki milionów cegieł i elementów konstrukcyjnych z ośrodków miejskich północnej i zachodniej części Ziem Odzyskanych. Jakich? ZOBACZ GALERIĘ.