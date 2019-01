Zniszczony mural z Tomaszem Gollobem. Policja szuka sprawców

Alternatywne Targi Ślubne OFF Wedding 2019. Kiedy, gdzie, lista wystawców, cena biletów

Martyna Konieczek

Alternatywne Targi Ślubne OFF Wedding 2019. Targi Ślubne OFF Wedding to wydarzenie alternatywne do utartych schematów i wzorców, kierujące uwagę głównie na Młodą Parę, ich uczucia i relacje. Organizatorzy chcą pokazać, że celebrując takie wydarzenie można pozostać sobą, nie być p...