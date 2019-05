Zniszczony Park Magiczna na Białołęce. Połamane ławki, wulgarne napisy i zniszczona zieleń

Park Magiczna to pierwsze i jedyne publiczne, zielone miejsce w tej części Białołęki. Pomysł na przestrzeń sportowo-rozrywkową to efekt konsultacji z 2012 roku. Park otwarto dwa lata później. Z miejsca stał się lokalnym centrum. Dzieci oblegały urządzenia jeszcze przed otwarciem. Problem zaczynał się jednak po zmroku.

Jako dowód przesyła również zdjęcia. Widzimy na nich połamane ławki, zniszczoną zieleń i ogrodzenie. Jest też sporo bazgrołów i wulgarnych napisów na ścianach. - Domki wyglądają jak najgorsze "żulernie" i ten stan przez Urząd Miasta jest akceptowalny, co dla mnie jako mieszkańca jest nie do przyjęcia – tłumaczy rozgoryczony mieszkaniec.

Pan Michał zwrócił się również do Policji i Straży Miejskiej o podanie statystyki interwencji w parku. Co na to dzielnica? - Zwróciliśmy się do wykonawcy wiat o analizę. Najpierw chcemy rozebrać boczne ścianki wiat. Wtedy wszystko będzie "na widoku". Pozostanie zadaszenie i cztery wsporniki boczne. Liczymy na to, że wtedy miejsce to nie będzie takie "atrakcyjne" dla młodzieży. A wiaty dalej będą mogły spełniać swoją funkcję - tłumaczy Marzena Gawkowska, rzecznik dzielnicy Białołęka.

Niestety dzielnica nie ma pieniędzy na to, żeby przez cały dzień przy parku stał patrol policji. Jak słyszymy, na miejscu zainstalowano monitoring, ale nie przyniosło to rezultatów. Młodzież czuje się bezkarna i ucieka, gdy tylko widzi zbliżający się patrol. Dzielnica zastanawia się, jak walczyć z wandalami. Jeśli powyższe rozwiązanie nie przyniesie rezultatu, być może konieczne będzie rozebranie wiat.