Zniszczyli Veturilo i ukradli rowery. Bezmyślna kradzież na Targówku

Do zdarzenia doszło w nocy z 24 na 25 sierpnia u zbiegu ulic Korzona i Trockiej. Nagranie przedstawiające czterech wandali ukazało się w internecie i zostało wykonane przez panią Annę i jej męża. Na filmie widać jak czwórka chuliganów najpierw kopie w rowery, próbująć na siłę odczepić je ze stacji dokującej, a następnie po kolei odjeżdża na skradzionych rowerach. Wedle świadków zdarzenia, którzy nagrali wideo, nastolatkowie byli najprawdopodobniej pod wpływem alkoholu.

Wedle relacji pani Anny, trzykrotnie próbowała ona zawiadomić policję, ale patrol, który pojawił się na miejscu zdarzenia przyjechał za późno, by móc złapać sprawców na gorącym uczynku.

Nie jest to pierwszy tego typu przypadek. Zarówno stacje Veturilo, jak i same pojazdy wielokrotnie padają ofiarami wandali oraz złodziei.