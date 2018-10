Znów pytania czy sądy w Polsce są niezawisłe. Europa przestała nam ufać

Pytania hiszpańskiej policji trafiły do Polski pod koniec września. Jak ustalił Onet dotyczą wątpliwości czy wdrożone przez PiS zmiany w sądownictwie nie będą skutkować tym, że na treść orzeczeń sądów wpływ będą mogli mieć politycy. A chodzi o to czy można bezpiecznie wydać Polsce przebywającego w Hiszpanii obywatelska naszego kraju, skazanego za jazdę pod wpływem alkoholu. Poważne zastrzeżenia Hiszpanów budzi także nowa procedura dyscyplinarna wobec sędziów.

Sąd Okręgowy w Kielcach na pytania hiszpańskiej policji odpowiedział. - Przekonywaliśmy, że sędziowie w Polsce są niezawiśli i nieusuwalni, a przy orzekaniu nie stosują się do żadnych zewnętrznych wytycznych – powiedział Onetowi rzecznik SO w Kielcach ds. karnych, sędzia Jan Klocek. - Zapewniliśmy także, że sędziowskie postępowania dyscyplinarne w Polsce są dwuinstancyjne, sędziowie mają pełne prawo do obrony, a przez całe postępowanie dominuje zasada domniemania niewinności - podkreśla sędzia.

Wniosek o wydanie Polsce obywatela naszego kraju na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania dotyczy osoby, którą skazano na karę bezwzględnego więzienia za jazdę pod wpływem alkoholu. Na razie nie wiadomo, czy hiszpański sąd zaakceptuje wyjaśnienia strony polskiej.

Sytuację z Kielc, a wcześniej z SO w Rzeszowie, który także otrzymał od Hiszpanów pytania dotyczące niezależności, komentuje w rozmowie z Onetem prezes Stowarzyszenia Sędziów "Themis", sędzia Beata Morawiec. - To już jest przerażające, a będzie się nasilać. Takich pytań będzie coraz więcej – mówi. - Europa przestała nam ufać. Do tej pory wnioski o ENA były realizowane z automatu, teraz pojawiają się kolejne wątpliwości dotyczące stanu polskiego sądownictwa - podkreśla sędzia Morawiec. - Tak wymiar sprawiedliwości, jak organy ścigania w Europie doskonale zdają sobie sprawę z tego, co dzieje się w Polsce. Widzą te liczne próby ograniczania sędziowskiej niezawisłości przez rządzących. Widzą sytuację nowej KRS, wybranej przez polityków i widzą nowych prezesów sądów z nadania ministra Ziobry. A efektem są trafiające do sądów polskich pytania od europejskich kolegów - wyjaśnia prezes "Themis".

Jak zaznacza, Polska już znalazła się na obrzeżach europejskiego sądownictwa. - Nawet jeśli całkiem nie wypadniemy poza nawias, to na pewno będziemy mieć potężne problemy - kwituje sędzia Morawiec.

Źródło: Onet