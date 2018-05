Świat oszalał na punkcie slow motion. Zwolnione tempo króluje w filmie, reklamie, a nawet amatorskich filmach. Dzięki współczesnej technologii bardzo łatwo możemy nagrać własny krótki film w zwolnionym tempie. Z Huawei P20 Pro jest to nie tylko niezwykle proste, ale także intuicyjne.



Jak to działa?



Nowy Huawei P20 Pro pozwala nam nagrać film w trzech wariantach “slow motion”: zwolniony dwu (120 fps), ośmio (240 fps) i trzydziestodwukrotnienie (960 fps). Oznacza to, że aparat w każdej sekundzie rejestruje od 120 do aż 960 klatek filmu. Minuta nagranego w 960 klatkach filmu trwać będzie 32 minuty, godzina - aż 32 godziny. Każdy z filmów zawiera fragment w normalnej prędkości oraz dłuższą część w zwolnionym tempie. Dzięki temu, jesteśmy wstanie dostrzec niewidoczne dla “gołego oka” lub tradycyjnej kamery szczegóły, zjawiska czy procesy. Możemy obserwować jak wygląda spadająca kropla wody, gasnący płomień, czy rozświetlająca się żarówka.



Nagrywanie przy tak dużej ilości klatek będzie wymagało więcej oświetlenia niż normalny film, dlatego warto kręcić nasze filmy na zewnątrz lub zadbać o dodatkowe źródło światła dla lepszego efektu. Nagrywanie musimy zaplanować chwilę przed tym, jak w kadrze pojawi się kluczowy moment. O dobrym filmie decydują sekundy, więc warto przemyśleć co i w jakiej prędkości chcemy sfilmować.



Co dobrze wygląda w slow motion?



Wbrew pozorom są to często całkiem zwyczajnie kadry, które normalnie nigdy nie wzbudziłyby naszego zainteresowania. Zwolnione tempo wydobywa jednak ich zupełnie nowe ukryte właściwości. Przykład? Zapalanie zapalniczki, przekłuwanie balonu z wodą, pękający na patelni popcorn - wszystko to może wyglądać rewelacyjnie w zwolnionym tempie, a na otrzepującego się z wody psa będziecie patrzeć jak zahipnotyzowani.



Slow motion w domowych warunkach





Zwolnione tempo dobrze nadaje się do filmowania scen z udziałem np. jedzenia. W slow motion przygotowywanie potraw nabiera nowego wymiaru. W produkcjach reklamowych często zwalnia się kadry podczas krojenia potraw i produktów, polewania ich sosem lub miodem. Tego rodzaju produkcja uatrakcyjni nasze posty w mediach społecznościowych i z pewnością zwiększy zainteresowanie nimi. Jeśli jednak jedzenie to nie wasza bajką, istnieje wiele innych, wartych uwagi kadrów.W zwolnionym tempie bardzo dobrze prezentuje się akcja, dlatego tak często zwalnia się tempo podczas filmowania sportu, biegania i atletów. Dotyczy to często kluczowych momentów - strzelonej bramki, trafionego kosza, trudnej ewolucji na nartach czy deskorolce. Szczególnie w przypadku tej ostatniej, zwolnione tempo jest częstym zabiegiem pozwalającym podkreślić umiejętności zawodnika.Nie potrzeba wcale ogromnego nakładu czasu i środków by stworzyć wyjątkowy film. Przy odrobinie kreatywności, prostymi środkami zarejestrujemy kadry niedostępne dzięki “tradycyjnym” metodom filmowania. Warto spróbować swoich sił w uchwyceniu spadających kropel wody, zapalanej zapałki, czy włosów targanych silnym podmuchem wiatru. Świat pełen wyjątkowych kadrów czeka na jego odkrycie. Dzięki Huawei P20 Pro jesteśmy o krok od tego, by go doświadczyć.