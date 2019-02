Zobacz mini koncert Marcina Spennera w ramach „Piątków z Nową Muzyką”. Studio U22 w Warszawie wspiera muzykę

Kolejnym gościem warszawskiego projektu Studio U22 był Marcin Spenner, który 31 stycznia 2109 r. przedpremierowo zaprezentował swój album pt. „Na Czas”. Odsłuchowi towarzyszyła rozmowa Artura Rawicza z artystą oraz krótki koncert na żywo. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach inicjatywy Związku Producentów Audio-Video – „Piątki z Nową Muzyką”.

„Na Czas” jest pierwszą płytą Marcina Spennera – fnalisty II edycji programu X Factor. Album zawiera 12 autorskich kompozycji. Wśród osób pomagających stworzyć materiał, są takie osobistości, jak Karolina Kozak – autorka tekstów, czy Piotr Łukaszewski – gitarzysta znany m.in. z występów w zespole IRA.

Marcin Spenner

„Jaka to jest muzyka? Z jednej strony można powiedzieć, że pop, z drugiej, że indie rock. Najbardziej adekwatną próbą jej nazwania byłoby indie pop rock. Oprócz tego, każda z tych 12 piosenek jest szlachetna i przedstawia oddzielną historię. Jeśli chodzi o tytuł tego albumu, to jest on nieco przewrotny, trochę mi zajęło, by przestać ścigać się z czasem i znaleźć w nim sprzymierzeńca”.