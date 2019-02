Zobacz wnętrza hotelu w Sopocie, który pokochały gwiazdy

Hotel Sopot to designerski hotel położony nad samym morzem w spokojnej okolicy, niespełna 15 min pieszo od Molo i tętniącego życiem centrum Sopotu. Klimatyczne wnętrza hotelu, a także jego kulturalny charakter sprawiają, że często można tutaj spotkać znane osoby ze świata sztuki i rozrywki.

Od pięknej piaszczystej plaży dzieli go jedynie Park Północny. Parkowa sceneria sprawia, że nawet pokój standard to niezwykłe miejsce wypoczynku – przytulne wnętrze i duże panoramiczne okno w pokoju daje bezpośredni kontakt z naturą i morzem. Pokoje typu komfort dodatkowo zostały wyposażone w przeszkloną łazienkę pozwalającą cieszyć się widokami wprost spod prysznica.

W ofercie hotelu znajduje się także 13 apartamentów stylizowanych na wnętrza ekskluzywnych jachtów, największy ma nawet 82m2. Każdy z nich posiada salon z wygodną kanapą, aneks kuchenny oraz przestronny taras, z którego rozpościera się niezapomniany widok na morze ponad koronami drzew – to idealne miejsce na śniadanie lub wieczór przy świecach o zachodzie słońca.

Chociaż hotel przyjmuje gości drugi sezon, już wpisał się w kulturalną mapę Sopotu organizując konferencję kosmiczną, goszcząc gwiazdy festiwalu TOP Of The TOP. Obywają się tutaj cykliczne koncerty jazzowe, pokazy filmów, wieczory tematyczne. Jeszcze w tym roku w kinach pojawi się film, kręcony we wnętrzach właśnie Hotelu Sopot.

Dużym atutem Hotelu Sopot jest doceniana przez gości kuchnia. W restauracji No. 88, królują lokalne dania inspirowane lasem i morzem. Dziczyzna, grzyby, a także ryby z lokalnych łowisk. Smaki znane i cenione od lat z nadmorskiego kurortu Sopot.

Goście hotelu mogą bezpłatnie korzystać z luksusowej strefa Spa&Wellness składającej się z strefy saun i relaksu, strefy fitness oraz 5 pokoi zabiegowych. Tegoroczną nowością jest strefa Pool&Chillout z zewnętrznym basenem.

Wysoką jakość obsługi podkreślają ekskluzywne usługi VIP. Goście Hotelu Sopot **** mogą skorzystać z komfortowego transferu ekskluzywnymi pojazdami, wynająć luksusowy samochód na pobyt, popłynąć jachtem motorowym w romantyczny rejs, przeżyć niezapomniany wieczór w loży VIP na „bursztynowym” stadionie piłkarskim czy skorzystać z bogatej oferty zabiegów w hotelowym SPA.