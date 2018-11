ZOO w Warszawie wzbogaciło się o nową lokatorkę. Przyleciała aż z Francji [ZDJĘCIA]

ZOO w Warszawie - nowy lokator ogrodu

Janga, czyli Lemuria Czarna, która przyjechała do warszawskiego ogrodu zoologicznego prosto z Francji ma cztery i pół roku. Wkrótce dołączy do niej także samiec. Uroczą parkę wkrótce będzie można zobaczyć w praskim ZOO.

Lemuria - co to?

Nowy lokator warszawskiego ZOO należy do ssaków z rodziny lemurowatych. Lemurie występują szeroko na Madagaskarze i Komorach (państwo pomiędzy północną częścią Madagaskaru a północno-wschodnią częścią Mozambiku).

W warszawskim ogrodzie zoologicznym możemy podziwiać ponad 60 różnych ssaków, 70 różnych gadów, 98 płazów, 102 bezkręgowce i prawie 190 różnych gatunków ptaków. Janga, nowa mieszkanka praskiej przestrzeni, a później także jej partner, dołączą do trzech przebywających już w stołecznym ZOO lemurów.

ZOO w Warszawie - adres, historia

Funkcjonujące przy ul. Ratuszowej 1/3 ZOO powstało w 1928 roku i zajmowało początkowo powierzchnie 12 ha, dziś mieści się na obszarze 39 ha. Znajdziemy w nim, między innymi jedną najnowocześniejszych słoniarni w Europie, a także liczący 10 000 m² wybieg, na którym najmłodsi goście mogą dokarmiać zwierzęta.