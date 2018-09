ZOO za darmo Warszawa. Pomóż zwierzętom przetrwać zimę i odbierz darmową wejściówkę

W poniedziałek, 10 września 2018, roku ruszyła wielka zbiórka orzechów i żołędzi w warszawskim ZOO. Uzbierana ilość ma być pokarmem dla wielu gatunków zwierząt. Zapotrzebowanie jest niemałe, bo jak policzono potrzeba tony jednych i drugich przysmaków.

Osoby biorące udział w zbiórce mogą liczyć na prezent od Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Otóż za odpowiednią ilość żołędzi bądź orzechów można otrzymać darmową wejściówkę. Przelicznik prezentuje się następująco:

5 litrów orzechów laskowych = 1 wejściówka

5 litrów orzechów włoskich = 1 wejściówka

10 litrów żołędzi = 1 wejściówka

Akcja potrwa do 16 listopada bądź do uzbierania odpowiedniej ilości. Do tego czasu datki można składać codziennie w warszawskim ZOO w godzinach jego otwarcia przy wejściach od strony ulicy Ratuszowej i Mostu Gdańskiego. Otrzymany w zamian bilet obowiązuje natomiast do końca roku.

Należy zaznaczyć, że przyjmowane są tylko żołędzie i orzechy zdrowe i suche. Inne mogłyby zagrozić zwierzętom.

Co: Orzechy laskowe, orzechy włoskie, żołędzie

Kiedy: 10 września – 16 listopada (bądź do uzbierania odpowiedniej ilości)

Gdzie: przy wejściach do ZOO od ulicy Ratuszowej i Mostu Gdańskiego