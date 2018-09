Składniki:

2 kilogramy ogórków (małe, gruntowe)

3 gałązki kopru

6 ząbków czosnku

sól, cukier, woda.

Przygotowanie:

Ogórki umyć i wsadzić do dużego, czystego słoja. Do ogórków dołożyć koper, ząbki czosnku (przekrojone na pół). Zalać wszystko letnią wodą z solą i cukrem (na litr wody jedna łyżka stołowa soli i jedna łyżka cukru).

Odstawić słój z ogórkami na trzy do czterech dni. Gdy woda zacznie się robić mętna to oznaka tego, że ogórki są gotowe do jedzenia.