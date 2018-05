Nie uwierzycie, ale w @warszawa można podłączyć nowo wybudowany budynek do kanalizacji i przez pół roku nie przywrócić nawierzchni ulicy (Lazurowej) do stanu poprzedniego 😠 @ZDM_Warszawa dlaczego deweloper jeszcze nie przeprowadził frezowania i kiedy to wreszcie zrobi? pic.twitter.com/XpsKiW48Av