Źródło naturalnej pielęgnacji – rok od debiutu marki Bevola

Zwrot ku naturze w świecie kosmetyków dostrzegła sieć marketów Kaufland, która przed rokiem wprowadziła do swojej oferty markę własną Bevola, a jej pojawieniu się na rynku towarzyszyła kampania „Lubię siebie. Dbam o siebie”. Asortyment dostępny obecnie w marketach obejmuje 127 produktów dla całej rodziny, opartych na składnikach pozwalających na odpowiednią higienę oraz pielęgnację ciała, twarzy i włosów. Wśród produktów Bevola dla kobiet i mężczyzn można wymienić takie propozycje jak szampony i odżywki do włosów, płyny i żele pod prysznic, dezodoranty czy pasty do zębów. W ofercie Kauflandu można znaleźć także produkty dla dzieci i niemowląt, takie jak niezawierające alkoholu, barwników i substancji odzwierzęcych chusteczki nawilżające czy delikatne, nieszczypiące w oczy, zawierające pielęgnacyjny pantenol i witaminę B3 szampony, których bezpieczeństwo potwierdzono testami dermatologicznymi.

Sekret tkwiący w naturze

Po roku od debiutu marki Bevola na polskim rynku największą popularnością wśród klientów cieszą się jej produkty do pielęgnacji ciała, środki higieniczne dedykowane kobietom czy pieluszki i nawilżane chusteczki dla najmłodszych. Ich sukces tkwi w wysokiej klasy składnikach. To m.in. zawarty w kremach, redukujący głębokość zmarszczek koenzym Q10, czy odbudowujący nawilżenie skóry kwas duo-hialuronowy. Na etykietach można znaleźć także regenerujące i odżywiające skórę masło shea, które jest źródłem witamin A oraz E i łagodzi podrażnienia. Składnikiem produktów jest również chroniący przed czynnikami zewnętrznymi, a także doskonale sprawdzający się przy pielęgnacji skóry i włosów olejek makadamia. Otrzymuje się go z orzechów drzewa makademia, rosnących w Australii i na Hawajach.

Pielęgnacja dla całej rodziny

W aktualnej ofercie sieci Kaufland znajdziemy takie produkty marki Bevola jak żele pod prysznic i mydła w płynie, płatki kosmetyczne, pianki i maszynki do golenia, tampony i wkładki higieniczne, lakiery do włosów, a także liczne kremy: na dzień i na noc, przeciwzmarszczkowe i regeneracyjne. Asortyment obejmuje również liczne artykuły dla najmłodszych, takie jak pasty do zębów dla dzieci o smaku miętowym lub jagodowym, chusteczki nawilżane, szampony i płyny do kąpieli 2 w 1, czy łagodne żele do mycia.