Зростає зарплата громадян України. 2,5 тис. злотих на руки – це норма

Аналіз Personnel Service підтверджує, що українці заробляють стільки ж, а іноді навіть більше, ніж поляки на аналогічних посадах. Майже 9 з 10 працюючих українців витрачає менше, ніж 1000 злотих в місяць на проживання в Польщі.

Кожна п'ята компанія у Польщі працевлаштовує українців, а 17 відсотків з них планує їх пошуковувати протягом найближчих 12 місяців. Попит на працівників зі Сходу постійно зростає - у порівнянні з І півріччям цього року, він збільшився на 10%. Більше того, результати нашого звіту вказують на те, що кожен сьомий роботодавець у Польщі вважає, що на сьогоднішній день все важче знайти українського працівника – говорить Кшиштоф Інглот, президент Personnel Service. На його думку, підприємства, щоб підтримувати дотеперішній рівень діяльності, повинні запропонувати працівникам з України такі самі умови, що пропонуються полякам. Крім відповідної заробітної плати, враховуються також додаткові переваги, найчастіше це житло, харчування або Інтернет.

Висока заробітна плата, найчастіше вказувана українцями, є другою, після географічної близкості, причиною вибору Польщі як місця до імміграції. Так відповіло 51 відсотків респондентів - на 9 відсотків більше, ніж у попередньому виданні «Барометру заробіткової імміграції». Проте варто зазначити, що українці в Польщі часто працюють більше годин, ніж вісім стандартних.

Головною причиною заробіткової імміграції все ж залишається географічна близькість - вказало на неї 52 відсотки українців. Наші східні сусіди також цінують невеликий мовний бар'єр (41 відсотків). На думку експертів, вивчення польської мови не є проблемою для українців – в середньому вже після одного місяця вони розмовляють і розуміють польську мову. Варто відзначити, що аж 12 відсотків визнало стабільну політичну та економічну ситуацію в Польщі основною причиною імміграції (на 5 відсотків більше, ніж в І півріччі 2018 року).