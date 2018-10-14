Зростає зарплата громадян України. 2,5 тис. злотих на руки – це норма

З найновішого «Барометру заробіткової імміграції – ІІ півріччя 2018» випливає , що аж 75 відсотків українців в Польщі заробляє понад 2,5 тисяч злотих на руку, а 15 відсотків декларує суму понад 3,5 тисячі злотих в місяць.
 Pixabay.com

Аналіз Personnel Service підтверджує, що українці заробляють стільки ж, а іноді навіть більше, ніж поляки на аналогічних посадах. Майже 9 з 10 працюючих українців витрачає менше, ніж 1000 злотих в місяць на проживання в Польщі.

Кожна п'ята компанія у Польщі працевлаштовує українців, а 17 відсотків з них планує їх пошуковувати протягом найближчих 12 місяців. Попит на працівників зі Сходу постійно зростає - у порівнянні з І півріччям цього року, він збільшився на 10%. Більше того, результати нашого звіту вказують на те, що кожен сьомий роботодавець у Польщі вважає, що на сьогоднішній день все важче знайти українського працівника – говорить Кшиштоф Інглот, президент Personnel Service. На його думку, підприємства, щоб підтримувати дотеперішній рівень діяльності, повинні запропонувати працівникам з України такі самі умови, що пропонуються полякам. Крім відповідної заробітної плати, враховуються також додаткові переваги, найчастіше це житло, харчування або Інтернет.

Висока заробітна плата, найчастіше вказувана українцями, є другою, після географічної близкості, причиною вибору Польщі як місця до імміграції. Так відповіло 51 відсотків респондентів - на 9 відсотків більше, ніж у попередньому виданні «Барометру заробіткової імміграції». Проте варто зазначити, що українці в Польщі часто працюють більше годин, ніж вісім стандартних.

Головною причиною заробіткової імміграції все ж залишається географічна близькість - вказало на неї 52 відсотки українців. Наші східні сусіди також цінують невеликий мовний бар'єр (41 відсотків). На думку експертів, вивчення польської мови не є проблемою для українців – в середньому вже після одного місяця вони розмовляють і розуміють польську мову. Варто відзначити, що аж 12 відсотків визнало стабільну політичну та економічну ситуацію в Польщі основною причиною імміграції (на 5 відсотків більше, ніж в І півріччі 2018 року).

red

Źródło: Зростає зарплата громадян України. 2,5 тис. злотих на руки – це норма - Warszawa NaszeMiasto.pl
Więcej na temat:

Komentarze

Liczba znaków do wpisania:  4000/4000

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy łamie regulamin, to wyślij nam link do tego artykułu na pomoc@naszemiasto.pl

Wybrane dla Ciebie

Веге зовсім не мусить бути нудним! Ось найкращі веганські паби в столиці

Найкращі велосипедні доріжки у Варшаві та її околицях

Чорне морозиво підкорює Варшаву. Вони не лише смакують, але й відбілюють зуби

Польські компанії раді взяти на роботу працівників зі Сходу

Українці найохочіше купують квартири у Варшаві та Кракові

Водні види спорту в столиці. Де можна зловити вітер у вітрила?

Powiązane

Więcej na temat:

Культурне пробудження та знесення стін. Вам потрібно це знати

red

У жовтні 2018 року в Варшаві вже втретє відбудеться кінофестиваль «Україна!». У цьому році основна увага фестивалю присвячується представленні української культури, тенденцій, що розвиваються в кінематографії та в музиці і сучасному мистецтві. Покази відбудуться в кінотеатрі «Кін...

Czytaj dalej
Więcej na temat:

Столиця на студентську кишеню. Тут приємно проведете час за невеликі гроші

red

Ви тільки починаєте навчання в Варшаві, не знаєте добре міста, а ваш бюджет не дозволяє бути екстравагантним? Ця стаття створена з думкою про вас, шановні студенти.

Czytaj dalej
Więcej na temat:

Мистецтво, що поєднує. В Польщі повстала перша українська стріт-арт галерея

red

Мурали біля Гданського вокзалу розповідають про наші народи і взаємні стосунки. Створили їх митці з Польщі та України, а на стовпах появились, між іншим, постаті акторів – Анджея Северина і Йоанни Яблчинськей в традиційних українських костюмах.

Czytaj dalej
Więcej na temat:

Чим дальше від центру, тим краще. Де найдешевше орендувати квартиру?

red

Кінець літа це час для інтенсивного пошуку квартир для студентів. Ми попросили фахівців, аналітиків ринку нерухомості приготувати звіти на тему середніх цін оренди житла у Варшаві. Де квартири найдешевші?

Czytaj dalej
Więcej na temat:

Веге зовсім не мусить бути нудним! Ось найкращі веганські паби в столиці

red

Інколи всі ми любимо з’їсти жирний бургер або піцу на товстому тісті. Все частіше, однак, ми переходимо з важких страв на веганські або вегетаріанські. У Варшаві паби зі здоровою їжею ростуть як гриби після дощу.

Czytaj dalej
Więcej na temat:

Найкращі велосипедні доріжки у Варшаві та її околицях

red

Велосипедний сезон в розгарі. Ми підготували для вас перегляд шляхів в Мазовшу, рекомендованих Польською Туристично-Краєзнавчою Асоціацією.

Czytaj dalej
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, wyłącz Adblock na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3