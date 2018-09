Zupa z suszonych grzybów. Jak ją przygotować i ile czasu to zajmuje? [PRZEPIS]

Zupa z suszonych grzybów, to proste i smaczne danie, którym możemy zaskoczyć naszych domowych gości. Jak przygotować zupę z suszonych grzybów i ile zajmuje to czasu? Lepiej się do tego przygotować wcześniej. O szczegółych piszemy poniżej.

Żeby móc zabrać się za przyrządzanie zupy z suszonych grzybów, najpierw powinniśmy takowe posiadać. Suszone grzyby można oczywście kupić. Dostaniemy je najczęściej na targach i mniejszych bazarach, rzadziej w hipermarketach, chociaż tam też można na nie trafić. Sklepy o dużych powierzchniach częściej zaoferują nam jednak marynaty oraz produkty, z długim terminem spożycia.

Suszenie grzybów - jak to zrobić?

Zupa z suszonych grzybów - przepis

Za przygotowanie zupy z suszonych grzybów musimy zabrać się dzień wcześniej, niż planujemy ją podać. Jeśli spodziewamy się gości w sobotę i chcemy zaserwować im właśnie to danie, powinniśmy procedurę przygotowania grzybów rozpocząć już w piątek. Jak to wygląda w praktyce.

Składniki:

- Suszone grzyby

- Włoszczyzna

- Cebula

- Oliwa z oliwek

- Masło

- Śmietana

- Przyprawy (pieprz, sól)

- Makaron

1. Suszone grzyby należy zalać zimną wodą i namoczyć. Grzyby powinny nabierać wody przez całą dobę, ponieważ w procesie suszenia, to właśnie woda z nich była odpompowywana. Po upływie 24 godzin, grzyby należy odcedzić, a następnie posiekać w paski.

2. Obieramy cebulę oraz włoszczyznę, a następnie siekamy warzywa w paski, a włoszczyznę w kostkę

3. Na patelni rozgrzewamy oliwę z oliwek oraz masło. Dodajemy warzywa i smażymy przez kilka minut. Przekładamy do dużego garnka. Na tej samej patelni przesmażamy grzyby. Następne dodajemy je do warzyw. Całość należy zalać wodą (ok. 2 litrów) i doprawić (pieprz, liście laurowe, bazylia). Całość na wolnym ogniu należy gotować przez ok. 60 minut.

4. W międzyczasie przygotowujemy makaron zgodnie z przepisem na opakowaniu.

5. Pod koniec gotowania do zupy dolewamy śmietankę. Doprawiamy solą oraz pieprzem. Całość dania podajemy z makaronem.