ZUS 2019. Najwyższy wzrost składek ZUS od sześciu lat. Ile trzeba teraz płacić?

ZUS 2019. Polscy przedsiębiorcy nie mają szczególnych powodów do zadowolenia - składki na ZUS w 2019 r. wzrosną o 7,2-proc. w porównaniu do poprzedniego roku. To najwyższy wzrost składek ZUS od sześciu lat. Mimo projektów rządowych mających na celu obniżenie wysokości składek ZUS, podwyżka dotknie znaczącą grupę przedsiębiorców, dla których obecne stawki stanowiły już spore obciążenie.