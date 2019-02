ZUS tropi symulantów na L-4. Kontrole zwolnień lekarskich powodują wstrzymanie tysięcy świadczeń. ZUS ma nowe możliwości

W pierwszym półroczu 2018 r. oddziały ZUS-u w województwie śląskim przeprowadziły ponad 34 tys. kontroli osób, które korzystały ze zwolnienia lekarskiego. W sumie wydano 2 064 decyzje wstrzymujące dalszą wypłatę świadczeń z tytułu choroby.

Wszystkie oddziały ZUS-u w Polsce przeprowadziły w tym czasie 241,1 tys. kontroli i wydano ponad 15 tys. decyzji wstrzymujących wypłatę świadczenia. Kwota wstrzymanych świadczeń w całym kraju wyniosła ok. 12,6 mln zł.

CZYTAJCIE TEŻ:

ZUS kontroluje zwolnienia L4 w Śląskiem. Sypią się kary!

W tym roku ZUS także prowadzi kontrole L-4. Ma przy tym dodatkowe uprawnienia.

PISALIŚMY:

ZUS tropi symulantów: zadzwoni albo wyśle mejla, żeby Cię sprawdzić

Na dodatek podjął decyzję o nałożeniu na pracodawców dodatkowego obowiązku.

Wraz z początkiem 2019 roku Oddziały ZUS zaczęły wysyłać do pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników informację o obowiązku kontrolowania prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego przez pracowników oraz raportowania ZUS w cyklach miesięcznych (do 15 dnia każdego miesiąca) informacji z przeprowadzonych kontroli. Dla ułatwienia pracodawcom załączono nawet wzór informacji, jaką należy przesyłać odpowiedniemu oddziałowi ZUS.

Czy to zgodne z prawem?

– Wskazany w pismach wysyłanych przez ZUS art. 68 ust. 1 „Ustawy świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa” wprost mówi o uprawnieniu pracodawcy do skontrolowania swojego pracownika w okresie wypłacania wynagrodzenia chorobowego a nie o jego obowiązku. Dlatego pismo wywołuje wiele negatywnych emocji wśród pracodawców. Działania, do których chce przymusić ZUS narażają bowiem pracodawców na dodatkowe koszty i nie wynikają z obowiązujących przepisów prawa – mówi Karolina Wojtas, aplikant adwokacki z katowickiej kancelarii Duraj Reck i Partnerzy.

Adres pobytu zamiast adresu zameldowania na L4

Od 2019 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma również nowe możliwości do przeprowadzenia skuteczniejszej i szybszej kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich.

– Obecnie każdy pracownik, któremu lekarz wystawia zaświadczenie lekarskie, zobowiązany jest poinformować specjalistę o adresie pobytu podczas przebywania na L4. Ponadto pracownik powinien poinformować zarówno ZUS, jak i pracodawcę o każdej zmianie adresu pobytu podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim – tłumaczy Karolina Wojtas.

Wynika to z faktu, że to właśnie na adres pobytu chorego pracownika, będą przesyłane z ZUS-u zawiadomienia o konieczności stawienia się na badania lekarskie, a także korespondencja dotycząca żądania przedstawienia dokumentów. Pracownik o badaniu może zostać poinformowany również drogą telefoniczną (rozmowa musi być nagrywana za zgodą pracownika) bądź elektroniczną, e-mailem (dla skutecznego zawiadomienia pracownik musi jednak potwierdzić odbiór wiadomości).

– Ponadto o konieczności stawienia się przed komisją może poinformować chorego osobiście pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub pracodawca – dodaje aplikant adwokacki.

Niestawiennictwo na badaniu będzie miało poważny skutek dla pracownika. Wystawione zaświadczenie lekarskie utraci ważność następnego dnia po wyznaczonym terminie badania.

Tym samym nowe uprawnienia dla ZUS-u pozwalają na podjęcie bardziej szybkiej reakcji, dlatego nakładanie na pracodawców nowego, dodatkowego i kosztownego obowiązku jest zastanawiające.

– Nawet jeżeli pracodawca decyduje się samodzielnie przeprowadzić kontrolę, rzadko kiedy udaje mu się „nakryć” pracownika na oczywistym naruszeniu zasad prawidłowego korzystania ze zwolnienia lekarskiego. Z kolei, jeżeli już dochodzi do jakichkolwiek wątpliwości, te najczęściej rozstrzygane są przez ZUS na korzyść pracownika – mówi mecenas Daniel Reck.

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

Choroby zakaźne - oni pamiętają! Film Śląskiej Izby Lekarskiej